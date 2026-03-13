Λιτόχωρο: Στην εντατική 60χρονη τουρίστρια μετά από επίθεση αγέλης σκύλων – Μία σύλληψη (video)

Στην εντατική νοσηλεύεται μία 60χρονη γυναίκα, η οποία είχε πάει για διακοπές στο Λιτόχωρο, μετά από άγρια επίθεση από αγέλη σκύλων.

Σύμφωνα με το Mega, το περιστατικό έλαβε χώρα την Τετάρτη (11/3), το μεσημέρι όταν η 60χρονη τουρίστρια, η οποία βρισκόταν στην περιοχή μαζί με τον σύζυγό της, είχε πάει για μία βόλτα.

Τα αδέσποτα ζώα της προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και παραμένει στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.

Για την υπόθεση, συνελήφθη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του δήμου Δίου-Ολύμπου και κατηγορείται για την παραβίαση του νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια.

