Μεγάλη φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αχαΐας

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) σε αγροτοδασική έκταση στην Αρραβωνίτσα του Δήμου Αιγιαλείας της Αχαΐας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.
