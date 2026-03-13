Μεγάλη φωτιά στην Αρραβωνίτσα Αχαΐας

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3) σε αγροτοδασική έκταση στην Αρραβωνίτσα του Δήμου Αιγιαλείας της Αχαΐας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρραβωνίτσα του Δήμου Αιγιαλείας, Αχαΐας.

.Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 6ης #ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 13, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

