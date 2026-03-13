search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.03.2026 15:16

Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

13.03.2026 15:16
viasmos_pixabay
@pixabay

Για βιασμό ανήλικης συνελήφθη ένας 38χρονος στις 10 Μαρτίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη.

Ο 38χρονος φέρεται να πλησίασε την 14χρονη κοπέλα τον Μάιο του 2025, χρησιμοποιώντας ανάρτηση στα social media για την υιοθεσία μιας γατούλας.

Στη συνέχεια, αφού κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, ο 38χρονος φέρεται να βίασε το κορίτσι.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Πύργος: Νεκρός ο 18χρονος που έπεσε στον ακάλυπτο από τον τρίτο όροφο

Ηράκλειο: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 26χρονη με μηνιγγίτιδα – Στο νοσοκομείο και η αδελφή της

Ρόδος: Κάθειρξη 600 χρόνων και πρόστιμο 700.000 ευρώ σε διακινητές μεταναστών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
erdogan_1303_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σαφές μήνυμα της Τουρκίας στο Ιράν – «Δεν είμαστε μέρος του πολέμου, αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις»

viasmos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

sintagografisi_0802_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη ή COVID-19 θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 15:26
erdogan_1303_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Σαφές μήνυμα της Τουρκίας στο Ιράν – «Δεν είμαστε μέρος του πολέμου, αλλά δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις»

viasmos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

sintagografisi_0802_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Ο ΙΣΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων

1 / 3