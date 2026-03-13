Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

Για βιασμό ανήλικης συνελήφθη ένας 38χρονος στις 10 Μαρτίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη.

Ο 38χρονος φέρεται να πλησίασε την 14χρονη κοπέλα τον Μάιο του 2025, χρησιμοποιώντας ανάρτηση στα social media για την υιοθεσία μιας γατούλας.

Στη συνέχεια, αφού κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, ο 38χρονος φέρεται να βίασε το κορίτσι.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

