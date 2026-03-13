Νέα Σμύρνη: 38χρονος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης – Την πλησίασε με αγγελία για υιοθεσία γάτας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για βιασμό ανήλικης συνελήφθη ένας 38χρονος στις 10 Μαρτίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στη Νέα Σμύρνη.
Ο 38χρονος φέρεται να πλησίασε την 14χρονη κοπέλα τον Μάιο του 2025, χρησιμοποιώντας ανάρτηση στα social media για την υιοθεσία μιας γατούλας.
Στη συνέχεια, αφού κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, ο 38χρονος φέρεται να βίασε το κορίτσι.
Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
