Ο… «Τιτανικός» Τραμπ – Έπσταϊν – Το χρυσαφί άγαλμα του «ζεύγους» στην Ουάσιγκτον

Ένα χρυσαφί σατιρικό άγαλμα που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν, εμπνευσμένο από τη διάσημη σκηνή της ταινίας «Τιτανικός», εμφανίστηκε στο κεντρικό ιστορικό πάρκο (National Mall) στην Ουάσινγκτον.

Το άγαλμα δείχνει τον Τραμπ να κοιτά τον Έπσταϊν, ο οποίος στέκεται μπροστά με τα χέρια απλωμένα, σε στάση που παραπέμπει στην εμβληματική σκηνή της ταινίας όπου ο Τζακ στηρίζει τη Ρόουζ ενώ εκείνη ανοίγει τα χέρια της σαν να πετά.

Στη βάση του αγάλματος υπάρχει πλακέτα που αναφέρει:

«Η τραγική ιστορία αγάπης μεταξύ του Τζακ και της Ρόουζ βασίστηκε σε πολυτελή ταξίδια, ξέφρενα πάρτι και μυστικά γυμνά σκίτσα. Αυτό το μνημείο τιμά τον δεσμό μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέφρι Έπσταϊν, μια φιλία που φαινομενικά χτίστηκε πάνω σε πολυτελή ταξίδια, ξέφρενα πάρτι και μυστικά γυμνά σκίτσα».

The Secret Handshake: Η ομάδα πίσω από το άγαλμα

Το άγαλμα αποτελεί το πιο πρόσφατο από μια σειρά σατιρικών αγαλμάτων που έχουν εμφανιστεί στην Ουάσινγκτον από τον Οκτώβριο του 2024, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές. Πολλές από τις εγκαταστάσεις αυτές δημιουργήθηκαν από μια ανώνυμη ομάδα καλλιτεχνών με την ονομασία The Secret Handshake.

Καλλιτέχνης της ομάδας δήλωσε στους New York Times ότι αναζητούσαν τρόπους να παρουσιάσουν τον Τραμπ ως «βασιλιά» και κατέληξαν στην εμβληματική ατάκα του Τζακ Ντόσον στην ταινία «Τιτανικός», όταν φωνάζει από την πλώρη του πλοίου: «Είμαι ο βασιλιάς του κόσμου».

Το άγαλμα έχει τίτλο «The King of the World» και, σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, δημιουργήθηκε ως σατιρικός τρόπος για να τραβήξει την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ χειρίστηκε τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Σε email προς τους New York Times, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον χαρακτήρισε τους καλλιτέχνες «πλούσιους δωρητές των Δημοκρατικών» και δήλωσε ότι θα έπρεπε να δημιουργήσουν αγάλματα για Δημοκρατικούς πολιτικούς που ζήτησαν χρήματα και συναντήσεις από τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η εταιρεία συγκέντρωσης χρημάτων Dynamic SRG είχε ζητήσει επανειλημμένα από τον Έπσταϊν να συνεισφέρει σε προεκλογικές εκστρατείες Δημοκρατικών πολιτικών από το 2012 έως το 2014. Ωστόσο, έρευνα των New York Times στα αρχεία χρηματοδότησης δεν εντόπισε στοιχεία για δωρεές του Έπσταϊν σε σημαντικούς υποψηφίους εκείνη την περίοδο.

Η σχέση Τραμπ – Έπσταϊν και τα «μυστικά γυμνά σκίτσα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν και έχει υποβαθμίσει τη μεταξύ τους σχέση, η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η αναφορά στην πλακέτα του αγάλματος σε «μυστικά γυμνά σκίτσα» παραπέμπει σε ένα σεξουαλικά υπαινικτικό σχέδιο που περιείχε κάτι που φαινόταν να είναι η υπογραφή του Τραμπ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το σχέδιο περιγραφόταν ως το περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας και είχε συμπεριληφθεί σε βιβλίο για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν το 2003. Το σχέδιο και το συνοδευτικό σημείωμα δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν οι Δημοκρατικοί ζήτησαν εκ νέου τα αρχεία της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Το άγαλμα «Best Friends Forever»

Η ομάδα The Secret Handshake είχε τοποθετήσει και άλλο άγαλμα των δύο ανδρών στο National Mall στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το έργο, με τίτλο «Best Friends Forever», απεικόνιζε τον Τραμπ και τον Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι. Αν και απομακρύνθηκε προσωρινά από την Αστυνομία Πάρκων λόγω θεμάτων με την άδεια, το άγαλμα επέστρεψε στο σημείο μία εβδομάδα αργότερα.

