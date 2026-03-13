search
Υπερβολές της Hurriyet για τα Patriot στην Κάρπαθο: «Η Ελλάδα ξεκίνησε βήματα περικύκλωσης της Τουρκίας»

shutterstock

Σε υπερβολές και σενάρια περί βημάτων «περικύκλωσης της Τουρκίας από την Ελλάδα» προχώρησε η τουρκική εφημερίδα Hurriyet, με αφορμή τους Patriot στην Κάρπαθο.

«H Ελλάδα με πρόφαση την κρίση του Ιράν ξεκίνησε τα βήματα της περικύκλωσης της Τουρκίας. H Ελλάδα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή ενεργοποίησε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Eλληνοκυπρίων που το επιθυμούν εδώ και χρόνια. Με πρόσχημα την προστασία της Νότιας Κύπρου από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, έστειλε στην Κύπρο 2 φρεγάτες και 4 μαχητικά F-16.

Η Τουρκία ως απάντηση έστειλε στο νησί 6 μαχητικά F-16 αλλά και αντιαεροπορικά συστήματα» αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Επίσης, σημειώνει πως «ένα άλλο βήμα (κλιμάκωσης) της Ελλάδας ήταν να στείλει πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένο νησί. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε αυτήν την ενέργεια ως καιροσκοπισμό. Η Ελλάδα με τη δικαιολογία της κρίσης ανέλαβε και την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας. Τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot αναμένονται να εγκατασταθούν στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας».

Καταλήγοντας, το τουρκικό δημοσίευμα σχολιάζει πως «όλα αυτά τα βήματα ερμηνεύονται ως προσπάθειες της Ελλάδας να αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία της στην Αν. Μεσόγειο με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή».

