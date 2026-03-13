search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026
13.03.2026

Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις 92-88: Ο Λεσόρ ξύπνησε το «τριφύλλι»

13.03.2026 00:19
panathinaikos

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας 92-88 της Ζαλγκίρις στο T-Center, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Η ομάδα σταμάτησε το αρνητικό σερί της σε Ελλάδα και Ευρώπη, επιστρέφοντας δυναμικά στον δρόμο των επιτυχιών.

Η εμφάνιση του Λεσόρ ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε 9 πόντους και κυρίως εντυπωσίασε με το πάθος του στο glass floor. Η ενέργειά του κινητοποίησε τους συμπαίκτες, δημιουργώντας ευκαιρίες στον αιφνιδιασμό. Ο Όσμαν ξεχώρισε, πετυχαίνοντας 24 πόντους και εκμεταλλευόμενος τις γρήγορες επιθέσεις που δημιούργησε η δυναμική επιστροφή του Λεσόρ.

Ο Ναν είχε επίσης σημαντική συνεισφορά, πετυχαίνοντας 22 πόντους και σκοράροντας καθοριστικά καλάθια στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, βοηθώντας το «τριφύλλι» να κρατήσει το προβάδισμα.

Ένα ενδιαφέρον στατιστικό για την ομάδα του Αταμάν ήταν τα μόλις 9 τρίποντα που εκτέλεσε καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, δείχνοντας την έμφαση που δόθηκε στο inside παιχνίδι και τις επιθέσεις κοντά στο καλάθι.

