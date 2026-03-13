search
13.03.2026 10:47

Πρόεδρος ΣΕΒΕ για την οικονομία: «Αν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχιστεί για 2-3 μήνες, τα πράγματα θα γίνουν ανεξέλεγκτα»

13.03.2026 10:47
exagoges 66- new

Για καταστάσεις εκτός ελέγχου στην οικονομία, σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχιστεί για 2 με 3 μήνες ακόμη, έκανε λόγο ο Σίμος Διαμαντίδης.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως «εάν ο πόλεμος κρατήσει δύο με τρεις μήνες θα δούμε προβλήματα και στις εξαγωγές».

«Η άνοδος του πετρελαίου επηρεάζει το κόστος παραγωγής. Εάν ο πόλεμος κρατήσει 2-3 μήνες τα πράγματα μπορεί να γίνουν ανεξέλεγκτα» είπε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση θα συμπαρασύρει και τον τουρισμό.

«Εάν συμβεί αυτό θα έχουμε προβλήματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών», πρόσθεσε ο κ. Διαμαντίδης, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα σημάνει προβλήματα τόσο στο ΑΕΠ της χώρας όσο και στο δανεισμό.

Όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κάποιο πρόβλημα. «Ήδη οι εταιρείες στοχεύουν στις αγορές της Mercosur γιατί εκεί δεν έχουν πόλεμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

1 / 3