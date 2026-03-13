Αγοραπωλησίες ακινήτων: Χρονοβόρες οι μεταβιβάσεις, βάσανο η ηλεκτρονική ταυτότητας κτιρίου, αλλά… λεφτά υπάρχουν

Η ελληνική γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς «πονοκεφάλους» για όσους επιχειρούν να ολοκληρώσουν μια μεταβίβαση ακινήτου. Παρά τις εξαγγελίες και τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για επιτάχυνση των διαδικασιών, η πραγματικότητα δείχνει ότι η αγοραπωλησία ακινήτων εξακολουθεί να απαιτεί σημαντικό χρόνο και να συνοδεύεται από μεγάλη ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών χρειάστηκε πολλούς μήνες για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Συγκεκριμένα, το 27,4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η αγοραπωλησία κράτησε περισσότερο από έξι μήνες, ενώ το 10% ανέφερε ότι χρειάστηκε ακόμη και πάνω από έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί. Αντίθετα, μόλις το 18,9% κατάφερε να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση μέσα σε τρεις μήνες.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η γραφειοκρατία εξακολουθεί να κυριαρχεί στον χώρο των μεταβιβάσεων ακινήτων. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, καταγράφει ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις αγοραστές ή πωλητές χρειάστηκαν πάνω από μισό χρόνο για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι ότι ένας στους δέκα βρέθηκε αντιμέτωπος με καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τον έναν χρόνο, γεγονός που αποτυπώνει τις δυσκολίες που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι συναλλασσόμενοι.

Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερα «τυχεροί» θεωρούνται όσοι ανήκουν στο μικρό ποσοστό που κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία σε διάστημα περίπου τριών μηνών.

Κεντρικό σημείο των καθυστερήσεων φαίνεται να αποτελεί η διαδικασία έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, η οποία συνδέεται με την τεχνική και πολεοδομική τακτοποίηση των ακινήτων. Στο στάδιο αυτό συχνά προκύπτουν προβλήματα, καθώς απαιτούνται διορθώσεις σε στοιχεία του ακινήτου, όπως για παράδειγμα η επιφάνειά του. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και η αναζήτηση της οικοδομικής άδειας αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα.

Πέρα όμως από τη γραφειοκρατία, εμπόδια καταγράφονται και στο πεδίο της χρηματοδότησης. Μεταξύ όσων επιθυμούσαν ή είχαν ανάγκη να προχωρήσουν σε κάποια συναλλαγή, το 10,7% δηλώνει ότι βασικό εμπόδιο αποτελεί η δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό ή σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Την ίδια στιγμή, το 6,7% αναφέρει ότι η οικονομική αβεβαιότητα — είτε σε προσωπικό είτε σε γενικότερο οικονομικό επίπεδο — λειτουργεί αποτρεπτικά. Επιπλέον, για το 4,7% των ερωτηθέντων ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν το φορολογικό πλαίσιο και η πολυπλοκότητα των σχετικών διαδικασιών.

«Λεφτά υπάρχουν»

Παρά τα εμπόδια, η αγορά ακινήτων φαίνεται να διατηρεί δυναμική. Από όσους προχώρησαν σε αγορά ακινήτου τα τελευταία πέντε χρόνια — ποσοστό που αντιστοιχεί στο 13,2% του συνολικού δείγματος — περισσότεροι από τους μισούς, συγκεκριμένα το 54,1%, το έκαναν χωρίς να καταφύγουν σε τραπεζική χρηματοδότηση.

Για εκείνους που χρειάστηκαν δανεισμό, η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στις περίπλοκες διαδικασίες έγκρισης των δανείων, τις οποίες αναφέρει το 24% των ερωτηθέντων. Παράλληλα, το 13% επισημαίνει ως βασικό εμπόδιο τα υψηλά επιτόκια και τις χρεώσεις που συνοδεύουν τον τραπεζικό δανεισμό.

Παρά τις καθυστερήσεις, τη γραφειοκρατία και τις δυσκολίες χρηματοδότησης, η ζήτηση για ακίνητα δεν φαίνεται να υποχωρεί. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 41,1% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε αγορά ακινήτου μέσα στην επόμενη πενταετία, στοιχείο που δείχνει ότι το ενδιαφέρον για την αγορά κατοικίας παραμένει ισχυρό.

