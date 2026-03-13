Τα όρια των ανατιμήσεων υπό το καθεστώς του πλαφόν

Η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά αποτελεί το κύριο ανάχωμα της Πολιτείας απέναντι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός ανώτατου ορίου κέρδους δεν συνεπάγεται απαραίτητα «πάγωμα» των τιμών στο ράφι και την αντλία καυσίμων. Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί τους καταναλωτές είναι: μέχρι πού μπορούν τελικά να φτάσουν οι τιμές;

Τα καύσιμα υπό στενή επιτήρηση

Στον τομέα των καυσίμων, ο μηχανισμός είναι πλέον απόλυτα προσδιορισμένος. Με την τιμή αγοράς από την εταιρεία εμπορίας να κυμαίνεται στα 1,73–1,75 ευρώ, το περιθώριο του πρατηριούχου περιορίζεται αυστηρά στα 12 λεπτά ανά λίτρο. Αν συνυπολογίσουμε και το πλαφόν των 5 λεπτών στο περιθώριο των εταιρειών εμπορίας πάνω από την τιμή διυλιστηρίου, δημιουργείται μια ελεγχόμενη εφοδιαστική αλυσίδα.

Αυτό σημαίνει πως η τελική τιμή στην αντλία θα μεταβάλλεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και το κόστος διύλισης. Αν οι διεθνείς τιμές αυξηθούν, η τιμή στην αντλία θα ακολουθήσει, αλλά χωρίς οι μεσάζοντες να έχουν το δικαίωμα να διευρύνουν το κέρδος τους επί της αυξημένης βάσης. Η αύξηση θα είναι δηλαδή «γραμμική» και όχι πολλαπλασιαστική.

Το «φρένο» στα σούπερ μάρκετ

Στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως το γάλα (1,60–1,80€) και τα ζυμαρικά (1,30–1,50€), η στρατηγική διαφέρει. Εδώ το πλαφόν δεν ορίζεται σε απόλυτα λεπτά του ευρώ, αλλά σε ποσοστό μεικτού περιθωρίου κέρδους, με έτος αναφοράς το 2025.

Η δικλείδα ασφαλείας είναι σαφής: αν ένα προϊόν είχε πέρυσι περιθώριο κέρδους 18%, απαγορεύεται σήμερα να εκτιναχθεί στο 25% ή το 30%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν ένας προμηθευτής αυξήσει την τιμή χονδρικής λόγω κόστους παραγωγής (π.χ. ενέργεια, πρώτες ύλες), το σούπερ μάρκετ μπορεί να αυξήσει την τελική τιμή, αλλά μόνο στον βαθμό που καλύπτει το αυξημένο κόστος αγοράς. Το καθαρό κέρδος της επιχείρησης ανά κωδικό παραμένει «κλειδωμένο» στα επίπεδα του 2025.

Το πλαφόν λειτουργεί ως «κόφτης» στην κερδοσκοπία, αλλά δεν αποτελεί πανάκεια κατά του πληθωρισμού. Οι τιμές μπορούν να αυξηθούν μόνο εάν αποδειχθεί πραγματική άνοδος του κόστους στην παραγωγή ή την εισαγωγή. Η προστασία του καταναλωτή έγκειται στο ότι, σε αυτό το νέο πλαίσιο, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την αναταραχή της αγοράς για να αυξήσει την κερδοφορία της εις βάρος των πολιτών. Τα όρια των αυξήσεων, λοιπόν, ταυτίζονται πλέον με τα όρια των διεθνών πιέσεων, απογυμνωμένα από εγχώρια καπέλα.

