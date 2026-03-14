Aegean: Πτώση κρατήσεων έως 10% λόγω Μέσης Ανατολής – Μετατίθεται για έναν χρόνο το άνοιγμα στην Ινδία

Μείωση της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια κατά 8% έως 10% καταγράφει η Aegean μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες από την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, όπως αποτυπώνεται ήδη στις κρατήσεις.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης, ανέφερε ότι η εξέλιξη θυμίζει την αρχική αντίδραση της αγοράς όταν ξέσπασε πριν από τέσσερα χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκφράζοντας πάντως την εκτίμηση ότι η ζήτηση μπορεί να επανέλθει σχετικά γρήγορα.

Η εταιρεία έχει προς το παρόν αναστείλει πτήσεις προς επτά προορισμούς στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Σαουδική Αραβία.

Οι πτήσεις αυτές αντιστοιχούν σε περίπου επτά καθημερινές αναχωρήσεις από την Αθήνα και άλλες τρεις έως τέσσερις από εποχικές βάσεις, που μεταφράζονται σε περίπου 4,5% έως 5% της συνολικής χωρητικότητας του δικτύου και σε 6,2% έως 6,5% των χιλιομετρικών θέσεων.

Παρά την αναταραχή, η διοίκηση της Aegean επιμένει ότι η στρατηγική της εταιρείας δεν αλλάζει.

«Δεν οπισθοχωρούμε σε κανένα πλάνο και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι», δήλωσε ο κ. Βασιλάκης, τονίζοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επεκτείνει το δίκτυό της και προς πιο μακρινούς προορισμούς.

Ωστόσο, το λανσάρισμα πτήσεων προς την Ινδία μετατίθεται για έναν χρόνο αργότερα, μετά την απόφαση της Aegean να ακυρώσει την παραλαβή δύο Airbus A321neoXLR.

Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, με εμβέλεια πτήσης έως και 10,5 ώρες, επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για πιο μακρινούς προορισμούς. Όμως καθυστερήσεις στην πιστοποίησή τους, που φτάνουν τους 7 έως 8 μήνες, οδήγησαν τη διοίκηση να επανεξετάσει τη συμφωνία.

Καθώς η εταιρεία αναμένεται να παραλάβει από το 2027 τα δικά της A321neo LR, η διοίκηση έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να διατηρήσει την παραγγελία.

Παρά την αλλαγή αυτή, η συνολική παραγγελία της Aegean προς την Airbus παραμένει στα 60 αεροσκάφη.

Η εταιρεία εξετάζει μάλιστα να μετατρέψει ακόμη δύο A321neo σε LR, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αεροσκαφών αυτού του τύπου σε έξι.

Σήμερα έχουν ήδη παραληφθεί 38 αεροσκάφη από την παραγγελία, ενώ μέσα στο 2026 αναμένονται επτά νέα A321neo, πέντε πριν από το καλοκαίρι και δύο το φθινόπωρο.

Παράλληλα, η Aegean συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως το αυξημένο κόστος εκπομπών CO₂ και την υποχρεωτική χρήση βιώσιμου αεροπορικού καυσίμου (SAF), που αύξησε το ρυθμιστικό κόστος κατά 22,7 εκατ. ευρώ.

Το 2025, πάντως, ήταν ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων για την εταιρεία. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 1,86 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5%, ενώ τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 421,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4%.

