ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 09:31
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

14.03.2026 08:43

Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ

astynomia_ollandia
Φωτογραφία αρχείου

Σοκ στο Άμστερνταμ προκαλεί η είδηση της έκρηξης σε εβραϊκό σχολείο.

Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου ANP, η Δήμαρχος της πόλης, Φέμκε Χαλσέμα, έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση» εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς η επίθεση φαίνεται να είχε συγκεκριμένο ιδεολογικό και θρησκευτικό κίνητρο.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική κατάφεραν να επέμβουν άμεσα και η ζημιά στο σχολείο ήταν περιορισμένη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί. Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες παρακολούθησης, που φαίνεται να δείχνουν το άτομο που πυροδότησε τη βόμβα.

