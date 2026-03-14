Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ

Σοκ στο Άμστερνταμ προκαλεί η είδηση της έκρηξης σε εβραϊκό σχολείο.
Σύμφωνα με αναφορές του ειδησεογραφικού πρακτορείου ANP, η Δήμαρχος της πόλης, Φέμκε Χαλσέμα, έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση» εναντίον της εβραϊκής κοινότητας.
Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς η επίθεση φαίνεται να είχε συγκεκριμένο ιδεολογικό και θρησκευτικό κίνητρο.
Η αστυνομία και η πυροσβεστική κατάφεραν να επέμβουν άμεσα και η ζημιά στο σχολείο ήταν περιορισμένη.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν τραυματισμοί. Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες παρακολούθησης, που φαίνεται να δείχνουν το άτομο που πυροδότησε τη βόμβα.
