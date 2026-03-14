Κυψέλη: Αμάξι αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου – Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα (Videos)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (14/3) στην οδό Μέγιστης 19, στην Κυψέλη, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας ηλικιωμένος φέρεται να εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως φαίνεται στα βίντεο πυροσβέστες επιχειρούν με ειδικά εξαρτήματα να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

