Moody’s: Αμετάβλητη η αξιολόγηση Baa3 για την Ελλάδα – Σταθερό το outlook

Ο οίκος Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, επιβεβαιώνοντας τις σταθερές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η απόφαση αυτή αποτυπώνει την εκτίμηση ότι το υφιστάμενο μακροοικονομικό και θεσμικό πλαίσιο παραμένει ανθεκτικό, με θετικά χαρακτηριστικά για το άμεσο μέλλον.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο επικείμενο χρονοδιάγραμμα των επόμενων αξιολογήσεων. Η πρώτη προγραμματισμένη αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου από τον οίκο SCOPE Ratings. Στη συνέχεια, στις 24 Απριλίου, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από τον οίκο Standard & Poor’s, ενώ στις 8 Μαΐου τη σκυτάλη θα πάρει ο οίκος Fitch Ratings.

