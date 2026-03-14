search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 01:57
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Moody’s: Αμετάβλητη η αξιολόγηση Baa3 για την Ελλάδα – Σταθερό το outlook

Ο οίκος Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, επιβεβαιώνοντας τις σταθερές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η απόφαση αυτή αποτυπώνει την εκτίμηση ότι το υφιστάμενο μακροοικονομικό και θεσμικό πλαίσιο παραμένει ανθεκτικό, με θετικά χαρακτηριστικά για το άμεσο μέλλον.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο επικείμενο χρονοδιάγραμμα των επόμενων αξιολογήσεων. Η πρώτη προγραμματισμένη αξιολόγηση για την ελληνική οικονομία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου από τον οίκο SCOPE Ratings. Στη συνέχεια, στις 24 Απριλίου, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση από τον οίκο Standard & Poor’s, ενώ στις 8 Μαΐου τη σκυτάλη θα πάρει ο οίκος Fitch Ratings.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίων για την ΕΑΕ 2025

«Καλπάζει» το πετρέλαιο: Στα 103,14 δολάρια έκλεισε η τιμή του Μπρεντ, αύξηση 42% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Σε ΦΕΚ το πλαφόν στο κέρδος: Τα 63 προϊόντα που μπαίνουν υπό παρακολούθηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 βόμβες, επιθέσεις της Τεχεράνης σε Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν – Με Β-2 stealth χτύπησαν οι ΗΠΑ – Όλες οι εξελίξεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίων για την ΕΑΕ 2025

ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy – Ποιος είναι ο διάσημος ανώνυμος καλλιτέχνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 βόμβες, επιθέσεις της Τεχεράνης σε Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν - Με Β-2 stealth χτύπησαν οι ΗΠΑ - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Το τρίγωνο Τραμπ - Αθήνα - Ελευσίνα, «κόλαση» με τις λίστες της ΝΔ, ο Μαντζουράνης Α’ Αθήνας, το πασοκόμετρο της Άννας και ο Σκανδαλίδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 01:31
1 / 3