ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 09:33
14.03.2026 07:01

ΠΑΣΟΚ: Εσωστρέφεια μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου – Το μπλοκ των διαφωνούντων και φόβοι για συνέδριο εκκαθαρίσεων  

Νέο κύκλο έντασης και εσωστρέφειας, που ρίχνει βαριά σκιά πάνω από το επερχόμενο συνέδριο, πυροδότησε στο ΠΑΣΟΚ η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Η κίνηση μάλιστα του στελέχους που εκλεγόταν βουλευτής από το 2009 στην Αρκαδία, να παραδώσει την έδρα και να ξεκαθαρίσει ότι δεν πάει σε άλλο κόμμα, ανάγκασε τη Χαριλάου Τρικούπη να κυκλοφορήσει και δεύτερη «άτυπη ενημέρωση», το μεσημέρι της Παρασκευής για να αιτιολογήσει την απόφαση της διαγραφής.

Κι αυτό διότι με την ενέργειά του αυτή ο κ. Κωνσταντινόπουλος ακύρωσε εντελώς την επιχειρηματολογία της ηγεσίας ότι με τις δηλώσεις του υπονόμευε – και μάλιστα επί δύο χρόνια – το κόμμα!   

Η ηγετική ομάδα επιχειρεί να «μαζέψει» κάπως την εκρηκτική κατάσταση, που δημιουργείται, καθώς στη διαγραφή αντέδρασαν κορυφαία στελέχη, όπως ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας, ο Νίκος Παπανδρέου, ο Μιχάλης Κατρίνης, αλλά και βουλευτές όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και άλλοι.

Το μπλοκ των διαφωνούντων με τη διαγραφή δεν είναι ενιαίο, αλλά τα νέα δεδομένα και κυρίως ο φόβος ότι ο κ. Ανδρουλάκης σχεδιάζει ένα συνέδριο εκκαθαρίσεων, αλλά και κατ’ επέκταση ένα κόμμα αρχηγικό και απολύτως ελεγχόμενο, (μικρό και φοβικό, όπως λένε πολλοί) δεν αποκλείεται να ενεργοποιήσει διαύλους επικοινωνίας μεταξύ κάποιων παραγόντων, παρά τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους.

Τα στελέχη αυτά υποστήριξαν κυρίως ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με διαγραφές, τέτοιες κινήσεις ενισχύουν την εικόνα εσωστρέφειας και πως σε προσυνεδριακή περίοδο πρέπει να υπάρχει ελεύθερος διάλογος.

Μάλιστα, κάποιοι στο παρασκήνιο δεν αποκλείουν να είναι η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ένα «απλό» μήνυμα προς όλες τις πλευρές, προκειμένου να σταματήσει οποιαδήποτε κριτική ή πρόταση, η οποία θα αντίκειται στην κυρίαρχη άποψη της Χαριλάου Τρικούπη.

Θυμίζουν άλλωστε ότι επί περίπου ένα χρόνο και με το πρόσχημα ότι… έρχεται συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ βαδίζει με κατηργημένα τα εκλεγμένα όργανα.

Η ηγεσία πάντως διαμηνύει ότι με τη διαγραφή θέλει να τονίσει την ανάγκη για κομματική πειθαρχία και ενιαία γραμμή, ενώ ερμηνεύεται η κίνηση αυτή ως επίδειξη πυγμής πριν το συνέδριο.

Κατά τους πιο ψύχραιμους το αποτέλεσμα της διαγραφής θα επιφέρει ένα από τα εξής δύο αποτελέσματα:

Ή θα πετύχει, και άρα δείχνει ότι ο πρόεδρος ελέγχει το κόμμα και μειώνει τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις.

Ή θα γυρίσει μπούμερανγκ, και έτσι δημιουργείται άτυπη εσωκομματική αντιπολίτευση, με το συνέδριο να ανοίγει θέματα ευρύτερης αμφισβήτησης για κρίσιμες επιλογές της ηγεσίας.

Πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για απόφαση «υψηλού ρίσκου» που θα εντείνει την εσωστρέφεια.

Θα φανεί επίσης εάν θα αναδειχθεί η διαφορά ανάμεσα σε ένα «αρχηγικό μοντέλο γύρω από τον Ανδρουλάκη» ή ένα «πιο συλλογικό μοντέλο που εκφράζουν αρκετά κορυφαία στελέχη».

