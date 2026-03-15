Ινδία – Ιράν: Σε συνομιλίες για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ οι δύο χώρες

Τις απευθείας συνομιλίες με το Ιράν ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, χαιρέτισε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνομιλίες μαζί τους και οι συνομιλίες μου έχουν αποφέρει κάποια αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζαϊσανκάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αν αποφέρουν αποτελέσματα για μένα, φυσικά θα συνεχίσω να το εξετάζω», συμπλήρωσε.

