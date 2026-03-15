Νέο πεδίο έντασης: Η Κίνα ενισχύει την στρατιωτική της δύναμη κοντά στην Ταϊβάν

Η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τα στρατεύματά της γύρω από την Ταϊβάν, κάτι που έχει προκαλέσει συναγερμό στη χώρα.

Το υπουργείο Αμυνας εντόπισε 26 πολεμικά αεροσκάφη στη βόρεια, κεντρική και νοτιοδυτική Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας, περικυκλωνοντας τη χώρα. Επτά ναυτικά σκάφη εντοπίστηκαν επίσης γύρω από το νησί, ανέφερε η αναφορά.Ο αυξημένος αριθμός αεροσκαφών ήρθε μετά από μια αναφορά του υπουργείου για πτώση της δραστηριότητας που άφησε τους αναλυτές να αναρωτιούνται για τις προθέσεις του κινεζικού στρατού.

Η Ταϊβάν δεν ανέφερε κανένα κινεζικό στρατιωτικό αεροσκάφος που να ξεπέρασε τη μέση γραμμή και να εισήλθε στη ζώνη για μια εβδομάδα, από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου. Αφού εντοπίστηκαν δύο στις 6 Μαρτίου, τις επόμενες τέσσερις ημέρες δεν υπήρξε κανένα.

