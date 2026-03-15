search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 23:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

15.03.2026 22:58

Λαριτζανί: «Σχέδιο κατά του Ιράν με επίθεση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου»

15.03.2026 22:58
ali-larijani

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί υπονόησε ότι εξυφαίνεται σχέδιο τύπου 11ης Σεπτεμβρίου για να κατηγορήσουν το Ιράν.

«Έχω ακούσει ότι τα απομεινάρια της ομάδας Επστάιν έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο για να δημιουργήσουν ένα περιστατικό παρόμοιο με την 11η Σεπτεμβρίου και να κατηγορήσουν το Ιράν. Το Ιράν είναι ριζικά αντίθετο σε τέτοια τρομοκρατικά προγράμματα και δεν έχει κανέναν πόλεμο με τον αμερικανικό λαό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Λαριτζανί.

Παράλληλα επανέλαβε τη θέση του Ιράν κατά της τρομοκρατίας, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του υπερασπιστεί την κυριαρχία της απέναντι στους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων.

Τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν επιδιώκει σύγκρουση με τον αμερικανικό λαό, αλλά είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες που στρέφονται εναντίον της χώρας.

«Σήμερα, με βάση την επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, βρίσκεται σε αμυντική θέση. Φυσικά, σε αυτή την άμυνα, το Ιράν είναι πολύ ισχυρό και αποφασιστικό στην τιμωρία των επιτιθέμενων», πρόσθεσε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ali-larijani
ΚΟΣΜΟΣ

Λαριτζανί: «Σχέδιο κατά του Ιράν με επίθεση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου»

china_taiwan_new
ΚΟΣΜΟΣ

xtipima111
ΚΟΣΜΟΣ

starmer trump new
ΚΟΣΜΟΣ

4aek1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

piesi-new
ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 23:17
ali-larijani
ΚΟΣΜΟΣ

Λαριτζανί: «Σχέδιο κατά του Ιράν με επίθεση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου»

china_taiwan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο πεδίο έντασης: Η Κίνα ενισχύει την στρατιωτική της δύναμη κοντά στην Ταϊβάν

xtipima111
ΚΟΣΜΟΣ

Βαγδάτη: Επίθεση με ρουκέτες σε εγκατάσταση των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο με πέντε τραυματίες

1 / 3