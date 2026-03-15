Λαριτζανί: «Σχέδιο κατά του Ιράν με επίθεση τύπου 11ης Σεπτεμβρίου»

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί υπονόησε ότι εξυφαίνεται σχέδιο τύπου 11ης Σεπτεμβρίου για να κατηγορήσουν το Ιράν.

«Έχω ακούσει ότι τα απομεινάρια της ομάδας Επστάιν έχουν καταστρώσει ένα σχέδιο για να δημιουργήσουν ένα περιστατικό παρόμοιο με την 11η Σεπτεμβρίου και να κατηγορήσουν το Ιράν. Το Ιράν είναι ριζικά αντίθετο σε τέτοια τρομοκρατικά προγράμματα και δεν έχει κανέναν πόλεμο με τον αμερικανικό λαό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Λαριτζανί.

I’ve heard that the remaining members of Epstein’s network have devised a conspiracy to create an incident similar to 9/11 and blame Iran for it. Iran fundamentally opposes such terrorist schemes and has no war with the American people. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 15, 2026

Παράλληλα επανέλαβε τη θέση του Ιράν κατά της τρομοκρατίας, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του υπερασπιστεί την κυριαρχία της απέναντι στους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων.

Τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν επιδιώκει σύγκρουση με τον αμερικανικό λαό, αλλά είναι αποφασισμένο να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε επιθετικές ενέργειες που στρέφονται εναντίον της χώρας.

«Σήμερα, με βάση την επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, βρίσκεται σε αμυντική θέση. Φυσικά, σε αυτή την άμυνα, το Ιράν είναι πολύ ισχυρό και αποφασιστικό στην τιμωρία των επιτιθέμενων», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

