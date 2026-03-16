«Cleansed» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά – Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για 2η χρονιά

Το πολυσυζητημένο «Cleansed» της Sarah Kane, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, μετά την τεράστια sold-out επιτυχία της φετινής, 1ης σεζόν, ολοκληρώνει τις παραστάσεις του, την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου και συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία για 2η χρονιά, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις μέχρι την Κυριακή των Βαΐων έχουν ήδη εξαντληθεί, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παράστασης και τη θερμή αποδοχή της από το κοινό.

Λόγω της πολύ μεγάλης επιτυχίας και της αδιάκοπης ζήτησης, το «Cleansed» θα επιστρέψει και την επόμενη θεατρική σεζόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από 28 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:30, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, δίνοντας ξανά ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό. Η προπώληση έχει ξεκινήσει.

7 ηθοποιοί, 7 φωνές (εκφάνσεις του ίδιου υπαρξιακού αδιεξόδου) συνθέτουν μια πανανθρώπινη κραυγή που αναζητά την Κάθαρση.

Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί το πιο τολμηρό έργο του 20ου αιώνα με τον πιο ιδανικό θίασο: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος.

