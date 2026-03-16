16.03.2026 14:03

«Cleansed» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά – Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για 2η χρονιά

Το πολυσυζητημένο «Cleansed» της Sarah Kane, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, μετά την τεράστια sold-out επιτυχία της φετινής, 1ης σεζόν, ολοκληρώνει τις παραστάσεις του, την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου και συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία για 2η χρονιά, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις μέχρι την Κυριακή των Βαΐων έχουν ήδη εξαντληθεί, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παράστασης και τη θερμή αποδοχή της από το κοινό.

Λόγω της πολύ μεγάλης επιτυχίας και της αδιάκοπης ζήτησης, το «Cleansed» θα επιστρέψει και την επόμενη θεατρική σεζόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, από 28 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 20:30, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, δίνοντας ξανά ραντεβού με το αθηναϊκό κοινό. Η προπώληση έχει ξεκινήσει.

7 ηθοποιοί, 7 φωνές (εκφάνσεις του ίδιου υπαρξιακού αδιεξόδου) συνθέτουν μια πανανθρώπινη κραυγή που αναζητά την Κάθαρση.

Ο Δημήτρης Καραντζάς σκηνοθετεί το πιο τολμηρό έργο του 20ου αιώνα με τον πιο ιδανικό θίασο: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος.

Διαβάστε επίσης:

«Ο σκύλος που έκλαιγε βουβά τις νύχτες» του Θέμη Μουμουλίδη στο θέατρο Auditorium

Η Κατερίνα Βρανά στο VOX με την παράσταση «Χάρηκα!»

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Δράμα, περιπέτεια, και «Οδός Μάλαγα» (Videos)

MEDIA

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης «έχασε» τις 300.000 ενώ ήξερε την απάντηση – Με πόσα χρήματα έφυγε (Video)

LIFESTYLE

O Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου αλλά προτίμησε την Ουκρανία από τη βράβευση

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes σε πρώιμες συνομιλίες με την Geely για την εμβάθυνση των σχέσεών τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Παιανία: Με σχέδιο, συνεργασία και σταθερά βήματα ενισχύουμε τις υποδομές της Ανατολικής Αττικής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα απευθείας από… Λουξεμβούργο η νέα δικογραφία

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΚΟΣΜΟΣ

«Ισραήλ και ΗΠΑ εισέρχονται σε "παγίδα κλιμάκωσης", το Ιράν έχει έξυπνη στρατηγική» - Τι εκτιμά για τον πόλεμο Αμερικάνος αναλυτής

ΕΛΛΑΔΑ

Λυμπερόπουλος: Από την Τρίτη το πρωί απεργία διαρκείας στα ταξί μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου

