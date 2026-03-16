ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 18:18
ADVERTORIAL

16.03.2026 16:31

Η φάση των 16 του UEFA Champions League ολοκληρώνεται στην COSMOTE TV

COSMOTE TV_Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης

Η 1η αγωνιστική της φάσης των 16 του UEFA Champions League προσέφερε πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ. Η 2η αγωνιστική έρχεται το διήμερο 17-18/3 στην COSMOTE TV για να καθορίσει τις 8 ομάδες που θα βρεθούν στην προημιτελική φάση. Από το πρόγραμμα της αγωνιστικής ξεχωρίζει το ματς Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης (17/3, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), με τους γηπεδούχους να στοχεύον να ανατρέψουν το εις βάρους τους 3-0 του πρώτου αγώνα. Την ανατροπή θα ψάξει και η Λίβερπουλ που θα υποδεχθεί τη Γαλατάσαραϊ (18/3, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), μετά την ήττα με 1-0 στο πρώτο ματς. Τον παλμό των εξελίξεων από όλες τις αναμετρήσεις θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT με πλούσιο ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές αφιερωμένες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Οι υπόλοιποι αγώνες της αγωνιστικής

Την Τρίτη 17/3 η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά από την ήττα στη Νορβηγία με 3-0, θα υποδεχθεί τη Μπόντο Γκλιμτ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD), η Τσέλσι έχοντας χάσει με σκορ 5-2 θα παίξει στην έδρα της με την Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), ενώ θα διεξαχθεί και το ματς Άρσεναλ-Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD), μετά το 1-1 της 1ης αγωνιστικής. Την Τετάρτη 18/3 θα ακολουθήσουν οι αγώνες Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD – πρώτο ματς 1-1), Μπάγερν Μονάχου-Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START), με τους Βαυαρούς να έχουν προβάδισμα με 6-1 και Τότεναμ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 5HD), με τους φιλοξενούμενους να καλούνται να υπερασπιστούν το υπέρ τους 5-2.

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεσή των τηλεθεατών, πριν και μετά τη λήξη των ματς (19.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD), με πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό», (17/3 με τον Γιάννη Κυφωνίδη και 18/3 με τον Μιχάλη Τσόχο), θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής (COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Φάση των 16, 2η Αγωνιστική)

Τρίτη 17.03.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπόντο Γκλιμτ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (21:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Τσέλσι-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Άρσεναλ-Λεβερκούζεν (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 18/3, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 18.03.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ (19:45, COSMOTE SPORT 8HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (21:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Λίβερπουλ-Γαλατάσαραϊ (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Μπάγερν Μονάχου-Αταλάντα (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Τότεναμ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «Postgame Παναθηναϊκός-Βαλεφόλια» (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 19/3, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Tileorasi
MEDIA

Συνέχισε την πρωτοπορία στην κούρσα τηλεθέασης ο Alpha την Παρασκευή (13/3)

Frontex
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Καστελόριζο: Βυθίστηκε σκάφος της Frontex

papastavrou souidi 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ;»- Κόντρα Παπασταύρου με τη Σουηδή υπουργό Ενέργειας για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

panagopoulos_gsee_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος για τα αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ: «Στημένη η υπόθεση, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Οι αριθμοί των συνέδρων από την πλευρά Δούκα και το στοίχημα του συνεδρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
LIFESTYLE

Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια (photos)

panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Παναγόπουλος: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

