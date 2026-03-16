Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με την Cosmote Telekom στο επίκεντρο του νέου οικοσυστήματος

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται στον βασικό καταλύτη για τη νέα εποχή των τηλεπικοινωνιών, μετασχηματίζοντας τόσο τα δίκτυα όσο και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτό ήταν και το κεντρικό μήνυμα που κυριάρχησε στις συζητήσεις του Mobile World Congress στη Βαρκελώνη, όπου η διεθνής κοινότητα της τεχνολογίας, επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν στον ρόλο του AI ως βασικού παράγοντα εξέλιξης των ψηφιακών υποδομών.

Στο εκθεσιακό κέντρο Fira de Barcelona Gran Via, ο Abdu Mudesir, Board Member for Product & Technology της Telekom, παρουσίασε τις νέες τεχνολογικές πρωτοβουλίες του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης περνά πλέον απευθείας στο ίδιο το δίκτυο. Όπως ανέφερε, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι τα δίκτυα να λειτουργούν όχι μόνο ως υποδομές σύνδεσης, αλλά και ως «έξυπνοι βοηθοί» για τους χρήστες.

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε το Magenta AI Call Assistant, μια υπηρεσία που ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων. Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί τον βοηθό μέσα στη συνομιλία και να λαμβάνει άμεσα υποστήριξη, όπως μετάφραση σε πολλές γλώσσες ή βοήθεια σε καθημερινές εργασίες. Η υπηρεσία λειτουργεί με οποιαδήποτε συσκευή στο δίκτυο της εταιρείας και υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή δεκάδες γλώσσες.

Παράλληλα, η Telekom αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και για τη διαχείριση των ίδιων των δικτυακών της υποδομών. Το σύστημα MINDR αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς χρησιμοποιεί AI για να προβλέπει πιθανά τεχνικά ζητήματα και να τα επιλύει προληπτικά, βελτιώνοντας την αξιοπιστία των δικτύων.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ομίλου βρίσκεται και η Ελλάδα μέσω της Cosmote Telekom, η οποία χαρακτηρίζεται σημαντική αγορά για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Η εταιρεία αποτελεί τον πρώτο πάροχο στη χώρα που διαθέτει εμπορικά δίκτυο 5G Standalone, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συζήτηση για την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης. Η Telekom επενδύει σε υποδομές cloud και τεχνητής νοημοσύνης με ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το AI Factory, που παρέχει ασφαλή υπολογιστική ισχύ σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Στρατηγικές συνεργασίες, όπως αυτή με τη Starlink, ενισχύουν περαιτέρω τις δυνατότητες συνδεσιμότητας, επεκτείνοντας την κάλυψη σε περιοχές όπου οι παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υποδομές είναι δύσκολο να αναπτυχθούν. Η υπηρεσία direct-to-device αναμένεται να επεκταθεί και σε νέες αγορές τα επόμενα χρόνια.

Συνολικά, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις τηλεπικοινωνίες διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των δικτύων, όπου οι υποδομές δεν περιορίζονται πλέον στη μεταφορά δεδομένων, αλλά εξελίσσονται σε ενεργούς ψηφιακούς συνεργάτες για τους χρήστες και τις επιχειρήσεις.

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026 – Δύο Έλληνες αθλητές, μία αποστολή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Holcim: Επεκτείνεται στην Κολομβία με εξαγορά δραστηριοτήτων της Cemex έναντι 485 εκατ. δολαρίων