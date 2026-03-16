ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 00:58
16.03.2026 00:19

Ιράν: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό

paidia-graffiti-iran2

Ο υπουργός Εργασίας του Ιράν ανακοίνωσε αύξηση άνω του 60% στον κατώτατο μισθό, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μήνες μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν αρχικά από την δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας.

Η χώρα προσαρμόζει τον κατώτατο μισθό ετησίως ανάλογα με τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτοξεύτηκε υπό το βάρος των διεθνών κυρώσεων τους μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου που ξέσπασε από τις ισραηλοαμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον υπουργό Εργασίας, «με την έγκριση της κυβέρνησης», ο μηνιαίος κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 103 εκατομμύρια ριάλ σε 166 εκατομμύρια ριάλ κατά τη διάρκεια του επόμενου περσικού έτους, το οποίο ξεκινά σε λίγες ημέρες.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης μια παρόμοια αύξηση σε οικογενειακά επιδόματα.

Το ιρανικό νόμισμα διαπραγματεύεται περίπου στα 1,47 εκατομμύρια ριάλ ανά δολάριο, σύμφωνα με τον ιστότοπο Bonbast.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν τον περασμένο Δεκέμβριο ως απάντηση στο υψηλό κόστος ζωής και την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.

Ωστόσο, γρήγορα εξελίχθηκαν σε ένα τεράστιο κίνημα διαμαρτυρίας πρωτοφανούς κλίμακας, που ζητούσε την πτώση του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι αρχές κατέστειλαν βάναυσα τις διαδηλώσεις, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

google_news_icon

oskar
tehran-kapnoi
polemos iran ipa 99- new
paidia-graffiti-iran2
paok osfp aek pao
venzini-new
xristos pappous dimarxow fylis – new
Vicky-Safra
piesi-new
oskar
tehran-kapnoi
polemos iran ipa 99- new
