WSJ: Συνασπισμό για τη συνοδεία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ ετοιμάζουν οι ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει, ενδεχομένως ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, να ανακοινώσει ότι αρκετές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν διεθνή συνασπισμό για τη συνοδεία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο υπό διαμόρφωση συνασπισμός θα αναλάβει την αποστολή να συνοδεύει εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, το οποίο εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του Ιράν και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ανακοίνωση της πρωτοβουλίας μπορεί να γίνει ακόμη και στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με το πότε θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις συνοδείας.

«Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για τον χρόνο έναρξης των επιχειρήσεων»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να ξεκινήσουν είτε πριν είτε μετά το τέλος των εχθροπραξιών στην περιοχή, καθώς οι αρμόδιες πλευρές εξετάζουν τα επιχειρησιακά και πολιτικά δεδομένα.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για την επικείμενη ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις ενδέχεται να μεταβληθούν ανάλογα με τις συνθήκες στο πεδίο των συγκρούσεων.

«Επιφυλακτικές πολλές χώρες λόγω των κινδύνων»

Την ίδια στιγμή, αρκετές χώρες εμφανίζονται δημοσίως επιφυλακτικές απέναντι στη συμμετοχή σε μια αποστολή συνοδείας πλοίων, τουλάχιστον έως ότου τερματιστούν οι εχθροπραξίες, δεδομένων των κινδύνων που συνεπάγεται μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Κίρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την «τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή», όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Συζήτησαν επίσης τη «σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να τερματιστεί η διακοπή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ο Στάρμερ μίλησε επίσης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για τον αντίκτυπο του συνεχιζόμενου κλεισίματος των Στενών στη διεθνή ναυτιλία.

Η εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι οι Στάρμερ και Κάρνεϊ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα (16/3).

Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ντόναλντ Τραμπ στις συμμαχικές χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ ώστε να βοηθήσουν στο άνοιγμα της περιοχής που το Ιράν έχει μπλοκάρει την διέλευση πετρελαίου.

Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μόνο για την Ινδία

Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση ινδικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ , που παραμένουν κλειστά για το υπόλοιπο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Τις απευθείας συνομιλίες με το Ιράν ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, χαιρέτισε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε συνομιλίες μαζί τους και οι συνομιλίες μου έχουν αποφέρει κάποια αποτελέσματα», δήλωσε ο Τζαϊσανκάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αν αποφέρουν αποτελέσματα για μένα, φυσικά θα συνεχίσω να το εξετάζω», συμπλήρωσε.

