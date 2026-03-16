«Ισραήλ και ΗΠΑ εισέρχονται σε “παγίδα κλιμάκωσης”, το Ιράν έχει έξυπνη στρατηγική» – Τι εκτιμά για τον πόλεμο Αμερικάνος αναλυτής

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να εισέρχεται σε μια επικίνδυνη νέα φάση, η οποία θα μπορούσε να μετατρέψει τη σύγκρουση σε μια παρατεταμένη διαμάχη, εκτιμάει ο πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, Ρόμπερτ Πέιπ.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο καθηγητής ανέφερε ότι οι μάχες αντανακλούν μια εσφαλμένη εκτίμηση σχετικά με το πόσο γρήγορα θα μπορούσε να κερδηθεί ο πόλεμος.

Όπως ανέφερε εισερχόμαστε σε αυτό που αποκαλεί «παγίδα κλιμάκωσης». Σημείωσε ότι η δυναμική μεταβάλλεται δραματικά μόλις ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιθέσεις και αυτή τη στιγμή μπαίνουμε «στο τρίτο στάδιο στην παγίδα της κλιμάκωσης».

Σύμφωνα με τον Πέιπ, η αρχική φάση βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η ιρανική ηγεσία θα μπορούσε να αποδυναμωθεί γρήγορα. «Το πρώτο στάδιο ήταν η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να εξουδετερώσουμε το καθεστώς γρήγορα, αποφασιστικά, σε λίγες μόνο ημέρες», ωστόσο, υποστήριξε ότι το Ιράν αντίθετα προσαρμόστηκε και συνέχισε τις επιθέσεις του.

«Το δεύτερο στάδιο είναι η αντεπίθεση του Ιράν. … Τώρα είναι πιο ισχυροί από ό,τι πριν πέσουν οι βόμβες», προσέθεσε.

Ο Πέιπ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται πλέον να εξελιχθεί σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο, στον οποίο το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στα πυρομαχικά. Πρόσθεσε ότι η στρατηγική της Τεχεράνης θα μπορούσε να επικεντρωθεί στη διατήρηση της πίεσης με την πάροδο του χρόνου, αντί για συντριπτικές επιθέσεις.

«Όταν πέφτουν αυτές οι βόμβες ακριβείας, η πολιτική αλλάζει», είπε ο ακόμα, προσθέτοντας ότι παρόμοια μοτίβα είχαν εμφανιστεί σε προηγούμενες συγκρούσεις, όπως στο Κοσσυφοπέδιο και στο Βιετνάμ.

Επίσης, υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει ανταποκριθεί με μια μετρημένη στρατηγική και όχι με μια άμεση συντριπτική αντίδραση.

«Το Ιράν έχει υιοθετήσει μια έξυπνη στρατηγική… Δεν λέω ότι είναι 10 στα 10, αλλά είναι 7 στα 10», είπε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε ότι το να επικεντρωνόμαστε στο πόσα ιρανικά drones ή πύραυλοι έχουν καταστραφεί ενέχει τον κίνδυνο να χάσουμε την ευρύτερη στρατηγική εικόνα.

«Αυτός ο δείκτης για το ποιο ποσοστό έχουμε καταστρέψει… είναι απλά ο λάθος δείκτης που πρέπει να χρησιμοποιούμε», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος «πιθανώς θα συνεχιστεί για μήνες».

Πηγή: Al Jazeera

Ιράν: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση 60% στον κατώτατο μισθό

Γαλλία: Με συμμετοχή στο 50% ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών – Εδραίωση της ακροδεξιάς το πρώτο μήνυμα

WSJ: Συνασπισμό για τη συνοδεία πλοίων στο Στενό του Ορμούζ ετοιμάζουν οι ΗΠΑ