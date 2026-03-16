Ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για το «One Battle After Another», αλλά δεν βρέθηκε στην τελετή, καθώς ταξίδεψε στην Ευρώπη με πιθανό προορισμό την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Σον Πεν κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως φανατικός στρατιωτικός στην πολιτικά φορτισμένη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another», όμως απουσίαζε από την τελετή απονομής, καθώς ταξίδεψε στην Ευρώπη με πιθανό προορισμό την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους New York Times, κρατώντας την ανωνυμία τους, ο ηθοποιός σχεδίαζε να επισκεφθεί την Ουκρανία, χωρίς να δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις.

Εκπρόσωπος του Πεν αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η απουσία του Σον Πεν από τα Όσκαρ

Η απουσία του Σον Πεν από την τελετή αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα σημεία της βραδιάς, καθώς ο ηθοποιός θεωρούνταν φαβορί για το βραβείο. Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο παρουσιαστής της κατηγορίας Κίραν Κάλκιν είπε:

«Ο Σον Πεν δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε — ή δεν ήθελε — οπότε θα παραλάβω το βραβείο εκ μέρους του».

Αυτή ήταν η έκτη υποψηφιότητα για Όσκαρ και η τρίτη νίκη για τον 65χρονο ηθοποιό.

Η ερμηνεία του Πεν είχε ήδη κερδίσει ένα BAFTA και ένα βραβείο από το Screen Actors Guild, ωστόσο είχε απουσιάσει και από αυτές τις τελετές. Με τη νίκη του αυτή, εντάσσεται σε μια μικρή ομάδα ηθοποιών που έχουν κερδίσει τρία Όσκαρ, μαζί με τη Μέριλ Στριπ, τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, τον Τζακ Νίκολσον και την Ίνγκριντ Μπέργκμαν.

Η σχέση του με την Ουκρανία και τον Ζελένσκι

Ο Σον Πεν έχει περάσει σημαντικό χρόνο στην Ουκρανία από το 2022, όταν γύρισε το ντοκιμαντέρ «Superpower» σχετικά με τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ο Πεν χαρακτήρισε τη χώρα «αιχμή του δόρατος για το δημοκρατικό όραμα των ονείρων», προσθέτοντας:

«Αν την αφήσουμε να πολεμήσει μόνη της, η ψυχή μας ως Αμερική θα χαθεί».

Ο ηθοποιός έχει επίσης αναπτύξει φιλική σχέση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε μία από τις επισκέψεις του, έβγαλε ένα από τα Όσκαρ του από έναν σάκο και του το χάρισε, λέγοντας ότι μπορεί να του το επιστρέψει όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Η μακρά ιστορία ακτιβισμού του Σον Πεν

Η δημόσια εικόνα του Σον Πεν έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με τον ακτιβισμό, αλλά και με τη δυσφορία του απέναντι στη δημοσιότητα που συνοδεύει τη φήμη του.

Ο πατέρας του, Λίο Πεν, ήταν ηθοποιός του οποίου η κινηματογραφική καριέρα τερματίστηκε τη δεκαετία του 1950, όταν μπήκε στη «μαύρη λίστα» επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής. Αργότερα έγινε ιδιαίτερα επιτυχημένος τηλεοπτικός σκηνοθέτης.

Ο ακτιβισμός του Πεν, μαζί με τις συγκρούσεις του με τους παπαράτσι, απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον από το 1985, όταν είχε σχέση με τη Μαντόνα, την πρώτη του σύζυγο. Σύμφωνα με τη βιογραφία του 2023 «Madonna: A Rebel Life», ο Πεν προσπάθησε να βοηθήσει έναν στενό φίλο της τραγουδίστριας αγοράζοντας φάρμακα για τον HIV στο Μεξικό, τα οποία δεν είχαν εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο φίλος, Μάρτιν Μπέργκοϊν, πέθανε από AIDS τον Νοέμβριο του 1986.

Από το Ιράκ μέχρι την Αϊτή

Το 2002, ο Πεν δημοσίευσε μια καταχώριση στην εφημερίδα The Washington Post εναντίον του σχεδίου του Τζορτζ Μπους να ξεκινήσει πόλεμο στο Ιράκ. Δύο μήνες αργότερα επισκέφθηκε τη Βαγδάτη, όπου δήλωσε ότι το Ιράκ δεν διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής.

Όταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 2004 για την ταινία «Mystic River», είπε στη σκηνή:

«Αν υπάρχει ένα πράγμα που ξέρουν οι ηθοποιοί, πέρα από το ότι δεν υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής, είναι ότι δεν υπάρχει “καλύτερος” στην υποκριτική».

Το 2005, ο Πεν χειρίστηκε ένα σκάφος διάσωσης στη Νέα Ορλεάνη μετά τον τυφώνα Κατρίνα, ενώ το 2010 ίδρυσε έναν οργανισμό που σήμερα είναι γνωστός ως Core, ο οποίος δημιούργησε στην Αϊτή έναν καταυλισμό για περισσότερους από 50.000 εκτοπισμένους ανθρώπους.

Η ομιλία για τα ίσα δικαιώματα

Την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει το δεύτερο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ενσάρκωση του ακτιβιστή για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων Χάρβεϊ Μιλκ.

Στον λόγο αποδοχής του, αφού παραδέχθηκε «ξέρω πόσο δύσκολο κάνω το να με εκτιμήσει κανείς», επέκρινε όσους ψήφισαν υπέρ της απαγόρευσης του γάμου ομοφύλων, λέγοντας ότι ήταν «μια καλή στιγμή να καθίσουν να σκεφτούν και να προετοιμαστούν για τη μεγάλη ντροπή τους και τη ντροπή στα μάτια των εγγονιών τους αν συνεχίσουν να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο».

«Πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα για όλους», συνέχισε.

Το τρίτο Όσκαρ και η επιλογή της Ουκρανίας

Η τρίτη νίκη του Σον Πεν στα Όσκαρ επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στους πιο βραβευμένους ηθοποιούς της γενιάς του. Παρ’ όλα αυτά, η απόφασή του να μην παραστεί στην τελετή και να ταξιδέψει στην Ευρώπη, με πιθανό προορισμό την Ουκρανία, υπογράμμισε για ακόμη μία φορά ότι ο ηθοποιός επιλέγει συχνά τον δρόμο του ακτιβισμού αντί της προβολής του Χόλιγουντ.

