search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:43
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.03.2026 14:32

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης «έχασε» τις 300.000 ενώ ήξερε την απάντηση – Με πόσα χρήματα έφυγε (Video)

ekatommyriouchos-new

Μια απάντηση στέρησε τα 300.000 ευρώ από τον παίκτη του χθεσινού επεισοδίου του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε αργότερα, γνώριζε τι έπρεπε να απαντήσει, ωστόσο, δεν θέλησε να ρισκάρει τα 90.000 ευρώ που είχε, ήδη, εξασφαλίσει από την πορεία του στο παιχνίδι γνώσεων.

Συγκεκριμένα, η ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Λευτέρης ήταν «Ποιου ηθοποιού του Χόλιγουντ το πραγματικό όνομα είναι Μάικλ Ντάγκλας».

Οι τέσσερις επιλογές που είχε μπροστά του ήταν:

Α: Μάικλ Κέιν
Β: Μάικλ Τζέι Φοξ
Γ: Μάικλ Φασμπέντερ
Δ: Μάικλ Κίτον

«Θα μας παίξει το CNN» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όταν άκουσε τη σωστή απάντηση από τον παίκτη που, ωστόσο, είχε σταματήσει.

Για την ιστορία ο Μάικλ Κίτον γεννήθηκε ως Michael John Douglas, αλλά επειδή το όνομα ήταν ήδη κατειλημμένο από τον διάσημο γιο του Κερκ Ντάγκλας, επέλεξε το καλλιτεχνικό «Κίτον» για να μπορεί να εγγραφεί στο Σωματείο Ηθοποιών.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
boris pistorius

mega_logo
MEDIA

ekatommyriouchos-new
MEDIA

sean-penn
LIFESTYLE

smart_aftokinito_1603_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

boridis xristodoylidis androulakis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

polemos iran ipa 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

taxi apergia new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

boris pistorius

mega_logo
MEDIA

ekatommyriouchos-new
MEDIA

1 / 3