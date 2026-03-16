«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης «έχασε» τις 300.000 ενώ ήξερε την απάντηση – Με πόσα χρήματα έφυγε (Video)

Μια απάντηση στέρησε τα 300.000 ευρώ από τον παίκτη του χθεσινού επεισοδίου του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Μάλιστα, όπως αποδείχθηκε αργότερα, γνώριζε τι έπρεπε να απαντήσει, ωστόσο, δεν θέλησε να ρισκάρει τα 90.000 ευρώ που είχε, ήδη, εξασφαλίσει από την πορεία του στο παιχνίδι γνώσεων.

Συγκεκριμένα, η ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Λευτέρης ήταν «Ποιου ηθοποιού του Χόλιγουντ το πραγματικό όνομα είναι Μάικλ Ντάγκλας».

Οι τέσσερις επιλογές που είχε μπροστά του ήταν:

Α: Μάικλ Κέιν

Β: Μάικλ Τζέι Φοξ

Γ: Μάικλ Φασμπέντερ

Δ: Μάικλ Κίτον

«Θα μας παίξει το CNN» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όταν άκουσε τη σωστή απάντηση από τον παίκτη που, ωστόσο, είχε σταματήσει.

Για την ιστορία ο Μάικλ Κίτον γεννήθηκε ως Michael John Douglas, αλλά επειδή το όνομα ήταν ήδη κατειλημμένο από τον διάσημο γιο του Κερκ Ντάγκλας, επέλεξε το καλλιτεχνικό «Κίτον» για να μπορεί να εγγραφεί στο Σωματείο Ηθοποιών.

Διαβάστε επίσης:

