Το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο προχωρά, ενισχύοντας απανθρακοποίηση, ενεργειακές υποδομές και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας

prinos plat

Η υλοποίηση του έργου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, ενισχύοντας τις προοπτικές της Ελλάδας να αποκτήσει σημαντικές υποδομές απανθρακοποίησης για τη βιομηχανία και την ενεργειακή μετάβαση. Η EnEarth, θυγατρική της Energean, ανέθεσε στην εταιρεία Kent τη Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED), η οποία θα καθορίσει το τεχνικό αντικείμενο και τη στρατηγική υλοποίησης του έργου.

Το έργο στοχεύει στην ασφαλή παραλαβή, μεταφορά και μόνιμη αποθήκευση εκπομπών CO₂, υποστηρίζοντας τους στόχους μείωσης εκπομπών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η ελληνική βιομηχανία να αποκτήσει πρόσβαση σε υποδομές διαχείρισης εκπομπών, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Η εγκατάσταση προβλέπεται να διαχειρίζεται έως 2,8 εκατ. τόνους υγρού CO₂ ετησίως από το 2029-2030. Το διοξείδιο του άνθρακα θα μεταφέρεται από βιομηχανικούς εκπομπούς μέσω θαλάσσιων μεταφορών σε νέο τερματικό στη Νέα Καρβάλη, θα αποθηκεύεται προσωρινά και στη συνέχεια θα διοχετεύεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού για έγχυση σε βάθος άνω των τριών χιλιομέτρων στον ταμιευτήρα του Πρίνου.

Το έργο αποτελεί το πρώτο εγχείρημα αποθήκευσης CO₂ στη Μεσόγειο που έχει λάβει τόσο περιβαλλοντική άδεια όσο και άδεια αποθήκευσης. Παράλληλα έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Connecting Europe Facility και το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών θεωρείται κρίσιμη για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, καθώς συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού των βιομηχανικών εκπομπών και τη δημιουργία νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης:

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026 – Δύο Έλληνες αθλητές, μία αποστολή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Holcim: Επεκτείνεται στην Κολομβία με εξαγορά δραστηριοτήτων της Cemex έναντι 485 εκατ. δολαρίων

google_news_icon

data centers
Αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για data centers ενισχύει τις προοπτικές της Ελλάδας ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου

MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW_456
Από την Αυστραλία στη… Θεσσαλονίκη για την 25η Μαρτίου ο Μητσοτάκης

aggelos_irakleio
Ηράκλειο: Ξεκινά η δίκη των βασανιστών του 3χρονου Άγγελου – Στο εδώλιο η μητέρα του και ο σύντροφός της

euro_money_new
Φορολογικό «λίφτινγκ» με το βλέμμα στις κάλπες: Ποιοι βλέπουν ελαφρύνσεις και ποιοι παραμένουν στη μέγγενη

tsipras_ithaki_0403_1920-1080_new
Τσίπρας: Βλέπει γεωπολιτική αστάθεια λόγω Ιράν και επιμένει σε οριοθέτηση των σχέσεων με ΗΠΑ αντί για πολιτική «υποτέλειας» – Τι θα πει στην Αλεξανδρούπολη

venzini-new
Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

polemos iran ipa 99- new
«Ισραήλ και ΗΠΑ εισέρχονται σε "παγίδα κλιμάκωσης", το Ιράν έχει έξυπνη στρατηγική» - Τι εκτιμά για τον πόλεμο Αμερικάνος αναλυτής

Μίνως Μάτσας: Θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου

tehran-kapnoi
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβάρδισε εγκαταστάσεις πετρελαίου, «οικοκτονία» λέει ο Αραγτσί - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν συνασπισμό χωρών για συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

xristos pappous dimarxow fylis – new
Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

data centers
MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW_456
aggelos_irakleio
