Το έργο αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο προχωρά, ενισχύοντας απανθρακοποίηση, ενεργειακές υποδομές και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας

Η υλοποίηση του έργου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, ενισχύοντας τις προοπτικές της Ελλάδας να αποκτήσει σημαντικές υποδομές απανθρακοποίησης για τη βιομηχανία και την ενεργειακή μετάβαση. Η EnEarth, θυγατρική της Energean, ανέθεσε στην εταιρεία Kent τη Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED), η οποία θα καθορίσει το τεχνικό αντικείμενο και τη στρατηγική υλοποίησης του έργου.

Το έργο στοχεύει στην ασφαλή παραλαβή, μεταφορά και μόνιμη αποθήκευση εκπομπών CO₂, υποστηρίζοντας τους στόχους μείωσης εκπομπών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η ελληνική βιομηχανία να αποκτήσει πρόσβαση σε υποδομές διαχείρισης εκπομπών, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Η εγκατάσταση προβλέπεται να διαχειρίζεται έως 2,8 εκατ. τόνους υγρού CO₂ ετησίως από το 2029-2030. Το διοξείδιο του άνθρακα θα μεταφέρεται από βιομηχανικούς εκπομπούς μέσω θαλάσσιων μεταφορών σε νέο τερματικό στη Νέα Καρβάλη, θα αποθηκεύεται προσωρινά και στη συνέχεια θα διοχετεύεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού για έγχυση σε βάθος άνω των τριών χιλιομέτρων στον ταμιευτήρα του Πρίνου.

Το έργο αποτελεί το πρώτο εγχείρημα αποθήκευσης CO₂ στη Μεσόγειο που έχει λάβει τόσο περιβαλλοντική άδεια όσο και άδεια αποθήκευσης. Παράλληλα έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Connecting Europe Facility και το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών θεωρείται κρίσιμη για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, καθώς συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού των βιομηχανικών εκπομπών και τη δημιουργία νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα της καθαρής ενέργειας.

Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY η Ελλάδα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες 2026 – Δύο Έλληνες αθλητές, μία αποστολή και ένα μήνυμα που ξεπερνά τον αθλητισμό

HELLENiQ ENERGY: Δωρεά για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Holcim: Επεκτείνεται στην Κολομβία με εξαγορά δραστηριοτήτων της Cemex έναντι 485 εκατ. δολαρίων