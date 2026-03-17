ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:28
AKTOR: Η Castellano μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή της έως το 22,96% μετά την απόκτηση ΣΜΕ

Αύξηση της δυνητικής συμμετοχής της στην AKTOR ανακοίνωσε η Castellano Properties Limited, μετά την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων που αντιστοιχούν σε 7 εκατ. μετοχές της εταιρείας.

Σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση της AKTOR, στις 9 Μαρτίου 2026 η Castellano απέκτησε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), τα οποία, εφόσον ασκηθούν, οδηγούν στην απόκτηση συνολικά 7.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας.

Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 3,43% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της AKTOR. Με βάση τη συγκεκριμένη κίνηση, η δυνητική συμμετοχή της Castellano στην εταιρεία αυξάνεται από 19,53% σε 22,96%, υπό την προϋπόθεση ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα ασκηθούν.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης που προβλέπει ο νόμος 3556/2007 για τις μεταβολές στα δικαιώματα ψήφου εισηγμένων εταιρειών.

Η AKTOR διευκρίνισε επίσης ότι οι πραγματικοί μέτοχοι της Castellano Properties Limited είναι οι Ηλίας Γκότσης, Ευγενία Γκότση, Ροδαμάνθη Γκότση και Μιχαήλ Γκότσης, οι οποίοι κατέχουν από 25% ο καθένας.

Ωστόσο, η Castellano δεν θεωρείται «ελεγχόμενη επιχείρηση» κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την άσκηση ελέγχου από τα παραπάνω φυσικά ή άλλα νομικά πρόσωπα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις εξελίξεις γύρω από τη μετοχική σύνθεση της AKTOR, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της παρουσίας της στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών και της ενέργειας.

