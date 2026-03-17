search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 19:00
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 16:53

Art Awards 2026: Δεύτερο βραβείο στην εικαστικό Μάρη Ηλιάδη για το έργο «Επιβίωση – Τα Δεινά της Προσφυγιάς»

17.03.2026 16:53
Η εικαστικός Μάρη Ηλιάδη τιμήθηκε με το 2ο Βραβείο Ζωγραφικής στα Art Awards 2026, στο πλαίσιο της διοργάνωσης Dream Team #Love4Art#, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της τέχνης και του πολιτισμού. Το βραβείο απένειμε η Αντιπεριφερειάρχης Ρίτα Μωραϊτάκη.

Η διάκριση απονεμήθηκε για το έργο «Επιβίωση – Τα Δεινά της Προσφυγιάς» (50 x 70 εκ., ακρυλικά και κάρβουνο σε καμβά). Στο έργο, το κάρβουνο αποδίδει τα πρόσωπα και τα χέρια μεταφέροντας την ένταση της ανθρώπινης εμπειρίας, ενώ τα έντονα χρώματα δημιουργούν μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη σκοτεινή μνήμη της απώλειας και στην επιφανειακή κανονικότητα της καθημερινότητας.

Το έργο αντλεί έμπνευση από φωτογραφία της ίδιας της καλλιτέχνιδας και εντάσσεται στη συνολική καλλιτεχνική της αναζήτηση, όπου το χρώμα και η μορφή λειτουργούν όχι μόνο ως αισθητικά στοιχεία αλλά και ως φορείς συναισθηματικής και εσωτερικής εμπειρίας.

Η κριτική επιτροπή των Art Awards αποτελούνταν από εκπροσώπους του ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου, μεταξύ των οποίων οι Βασίλης Αράπης, Γρηγόρης Βασιλείου, Κωνσταντίνος Ευαγγελάτος, Γεώργιος Κακάβας, Αριστοτέλης Καραντής, Δώρα Λουΐζου, Χριστίνα Μούρα, Σπύρος Πώρος, Σταύρος Σταθόπουλος, Στέλιος Ταντούρης και Γεώργιος Χρήστου.

Όπως σημειώνει η ίδια η καλλιτέχνις:
«Το χρώμα και η μορφή έχουν δύναμη. Όταν η τέχνη δημιουργείται με πρόθεση και ειλικρίνεια, μπορεί να αγγίξει βαθιά την ανθρώπινη ψυχή και να λειτουργήσει σαν μια σιωπηλή μορφή θεραπείας.»

Η Μάρη Ηλιάδη έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 40 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει πραγματοποιήσει έξι ατομικές εκθέσεις. Το έργο της διερευνά τη σχέση τέχνης και εσωτερικής εμπειρίας, συνδέοντας τη ζωγραφική με τη θεραπευτική δύναμη του χρώματος.

Με αφορμή τη διάκριση, ετοιμάζει τη νέα ατομική της έκθεση η Πύλη των Χρωμάτων που θα παρουσιαστεί τον Μάιο στην Αθήνα.

Η καλλιτέχνις συμμετέχει ενεργά και σε δράσεις φιλοζωίας, πιστεύοντας ότι η τέχνη μπορεί να καλλιεργήσει μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι σε κάθε μορφή ζωής.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 18:55
MEDIA

Με φόρα «άνοιξε» την εβδομάδα ο Alpha τη Δευτέρα (16/3) συνεχίζοντας την πρωτοπορία στην τηλεθέαση

ΕΛΛΑΔΑ

Email-gate:  Ξεκίνησε η δίκη σε βάρος της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για τα email των αποδήμων 

ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Συναγερμός στο Μανχάταν – Φωτιά σε ουρανοξύστη κοντά στο σημείο της μεγάλης παρέλασης του Αγίου Πατρικίου (Video)

1 / 3