Χρυσοχοϊδης για την δολοφονία του 20χρονου στη Καλαμαριά: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου»

Σε περιστατικό οπαδικής βίας φαίνεται πως αποδίδει η ΕΛΑΣ την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε δήλωσή του από την Θεσσαλονίκη είπε πως οι ενδείξεις στις έρευνες δείχνουν πως η υπόθεση έχει «οπαδικό υπόβαθρο» ωστόσο πρέπει να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών.

«Η υπόθεση ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά, θέλω να σας ενημερώσω ότι το Τμήμα Δίωξης κατά Εγκλημάτων Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, το ελληνικό FBI το χειρίστηκε προανακριτικά, ασφαλώς η υπηρεσία συνεπικουρεί το έργο της κυρίας ανάκρισης και αφετέρου διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» είπε αρχικά ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

«Δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία, -η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση-, σεβόμενοι την αρχή της ποινικής διαδικασίας. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, που όπως είπα και την Κυριακή εγώ ο ίδιος, εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, αλλά όλα αυτά και η πλήρης διαλεύκανση, ανήκει από εδώ και πέρα στην ανάκριση και σε όλες τις διαδικασίες που αποδιδονται στην Ελληνική Δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

