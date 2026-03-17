search
ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 14:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.03.2026 12:26

Χρυσοχοϊδης για την δολοφονία του 20χρονου στη Καλαμαριά: «Υπάρχουν ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου»

xrysoxoidis

Σε περιστατικό οπαδικής βίας φαίνεται πως αποδίδει η ΕΛΑΣ την δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης σε δήλωσή του από την Θεσσαλονίκη είπε πως οι ενδείξεις στις έρευνες δείχνουν πως η υπόθεση έχει «οπαδικό υπόβαθρο» ωστόσο πρέπει να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών.

«Η υπόθεση ανθρωποκτονίας που σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά, θέλω να σας ενημερώσω ότι το Τμήμα Δίωξης κατά Εγκλημάτων Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, το ελληνικό FBI το χειρίστηκε προανακριτικά, ασφαλώς η υπηρεσία συνεπικουρεί το έργο της κυρίας ανάκρισης και αφετέρου διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης» είπε αρχικά ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

«Δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία, -η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση-, σεβόμενοι την αρχή της ποινικής διαδικασίας. Η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, που όπως είπα και την Κυριακή εγώ ο ίδιος, εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, αλλά όλα αυτά και η πλήρης διαλεύκανση, ανήκει από εδώ και πέρα στην ανάκριση και σε όλες τις διαδικασίες που αποδιδονται στην Ελληνική Δικαιοσύνη» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών στην συνοδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

Τηλεφωνικές απάτες στο Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκαν 16 υποθέσεις – Μια σύλληψη και τέσσερις ταυτοποιήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
smartphone-6372154_1920
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Ψηφιακή αποτοξίνωση»: Τι συμβαίνει αν κλείσεις το κινητό για 24 ώρες

mitroktonos_larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ισόβια στον μητροκτόνο της Λάρισας, άκουσε ατάραχος την απόφαση – 30 μήνες φυλακή στον ξάδελφο και συνεργό του

aigoprovata_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπή στο Ρέθυμνο – Βρέθηκαν με 7.400 λιγότερα ζώα

leapmotor_stellantis_1703_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Leapmotor θα ξεκινήσει την παραγωγή των μοντέλων της στην Ισπανία τον Οκτώβριο σε συνεργασία με τη Stellantis

theodorikakos_1703_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος στη Βουλή για ΠΝΠ: «Σκληρά» αλλά «αναγκαία» τα έκτακτα μέτρα για το πλαφόν, θα υπάρξουν και νέα αν απαιτηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DYPA
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Hormuz (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

venzini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

smartphone-6372154_1920
mitroktonos_larisa
aigoprovata_3107_1460-820_new
1 / 3