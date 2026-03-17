Τα λάθη στο Ε9 που φουσκώνουν τον ΕΝΦΙΑ, αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να πληρώνουν μεγαλύτερο φόρο

Για ακόμη μία χρονιά, ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ αποδεικνύει ότι ένα λάθος στη δήλωση των στοιχείων ενός ακινήτου μπορεί να μεταφραστεί σε αυξημένο φορολογικό λογαριασμό. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα δεδομένα που έχουν καταχωρίσει στο έντυπο Ε9, καθώς ακόμη και μικρές παραλείψεις μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Το πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία υπολογισμού του φόρου βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο σύστημα. Έτσι, εάν κάποιο στοιχείο είναι λανθασμένο ή ελλιπές, το αποτέλεσμα είναι ένας υψηλότερος φόρος, τον οποίο καλείται στη συνέχεια να αμφισβητήσει ο ίδιος ο φορολογούμενος.

Η λύση που δίνεται είναι η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Ε9, ώστε να διορθωθούν τα στοιχεία των ακινήτων. Μετά την υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται νέα εκκαθάριση του φόρου και εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό, εφόσον προκύπτει χαμηλότερη επιβάρυνση. Στην πράξη, ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πρέπει να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται το λάθος και να αναλάβει ο ίδιος τη διαδικασία διόρθωσης.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα αφορά τη δήλωση των εμπράγματων δικαιωμάτων στα ακίνητα. Πολλοί ιδιοκτήτες που διαθέτουν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία έχουν δηλώσει στο Ε9 πλήρη κυριότητα, με αποτέλεσμα να φορολογούνται σαν να κατέχουν το ακίνητο στο σύνολό του. Η διαφορά αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερο ΕΝΦΙΑ.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στα ημιτελή κτίσματα. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής προβλέπεται έκπτωση 60% στον φόρο. Ωστόσο, εάν δεν έχει δηλωθεί σωστά η κατάσταση του ακινήτου στο Ε9, η έκπτωση δεν εφαρμόζεται και ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει κανονικά τον φόρο.

Προβλήματα προκύπτουν επίσης στη δήλωση αγροτεμαχίων. Σε αρκετές περιπτώσεις ιδιοκτήτες δηλώνουν μόνο την ονομασία της περιοχής και τον νομό όπου βρίσκεται η έκταση, χωρίς να συμπληρώνουν τον δήμο ή τη δημοτική ενότητα. Η ελλιπής αυτή πληροφορία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο φόρο, ακόμη και για εκτάσεις με περιορισμένη αξία.

Ακόμη και ο όροφος ενός ακινήτου μπορεί να επηρεάσει το ύψος του φόρου. Εάν δεν δηλωθεί σωστά, το σύστημα εφαρμόζει τον υψηλότερο συντελεστή που αντιστοιχεί στον έκτο όροφο. Σε περιπτώσεις μεζονετών πολλοί ιδιοκτήτες δηλώνουν τον όροφο της εισόδου, ενώ το σύστημα απαιτεί να καταγράφεται ο υψηλότερος όροφος του ακινήτου.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες οι φορολογούμενοι δεν λαμβάνουν τις μειώσεις που δικαιούνται, λόγω λαθών στη δήλωση της κύριας κατοικίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, όπου προβλέπονται εκπτώσεις στον φόρο, αλλά αυτές δεν εμφανίζονται όταν υπάρχει λάθος στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που έχει δηλωθεί στο Ε9.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση, προκειμένου να διορθωθεί το στοιχείο και να επανυπολογιστεί ο φόρος. Η διαδικασία μπορεί να γίνει χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων και την τελική φορολογική επιβάρυνση μεταφέρεται ουσιαστικά στον φορολογούμενο. Σε ένα σύστημα όπου η ακίνητη περιουσία φορολογείται κάθε χρόνο, ακόμη και μικρά λάθη στη δήλωση μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, η συνολική εικόνα του ΕΝΦΙΑ παραμένει σύνθετη. Ορισμένοι ιδιοκτήτες θα δουν μειώσεις ή απαλλαγές, κυρίως λόγω εισοδηματικών κριτηρίων ή ασφαλιστικής κάλυψης των κατοικιών τους για φυσικές καταστροφές. Άλλοι όμως θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένους λογαριασμούς, ιδιαίτερα εάν απέκτησαν νέα ακίνητα ή πρόσθετα δικαιώματα μέσα στο προηγούμενο έτος.

Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος των στοιχείων στο Ε9 παραμένει απαραίτητος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Για πολλούς, η διαφορά ανάμεσα σε έναν «φουσκωμένο» και έναν διορθωμένο λογαριασμό ΕΝΦΙΑ μπορεί να βρίσκεται σε μια απλή – αλλά κρίσιμη – καταχώριση.

