Θεοδωρικάκος στη Βουλή για ΠΝΠ: «Σκληρά» αλλά «αναγκαία» τα έκτακτα μέτρα για το πλαφόν, θα υπάρξουν και νέα αν απαιτηθεί

Για μέτρα «σκληρά» αλλά «αναγκαία» και «δίκαια» που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας λόγω των έκτακτων συνθηκών του πολέμου έκανε λόγο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κατά τη συζήτηση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους καυσίμων και τροφίμων.

Διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας γενικότερα, από την άλλη τόνισε πως είναι προσωρινά και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση κι εφόσον κριθεί απαραίτητο θα ληφθούν και πρόσθετα μέτρα. «Υπάρχουν σοβαρότατοι κίνδυνοι από το περιβάλλον αβεβαιότητας που διαμορφώνεται» και «υπάρχει κίνδυνος αύξησης του πληθωρισμού με προφανείς δραματικές συνέπειες» σημείωσε.

Ο υπουργός κάλεσε όλα τα κόμματα να «βάλουν πλάτη» στην προσπάθεια όπως είπε για την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική και οικονομική ασφάλεια. Πάντως, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν, ως προς την τελική τους στάση, για την Ολομέλεια, ενώ ΚΚΕ και Νέα Αριστερά δήλωσαν ότι καταψηφίζουν.

Ειδικότερα, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε πως πρόκειται για «μέτρα ενάντια στην αισχροκέρδεια, την απεριόριστη κερδοσκοπία έκτακτου χαρακτήρα» ενώ εξέφρασε την ελπίδα «ότι εφόσον γρήγορα εξομαλυνθεί η κατάσταση θα αποσυρθούν και εκείνα» καθώς όπως είπε «είναι μέτρα σκληρά απέναντι στην επιχειρηματικότητα» αν και «αναγκαία σε αυτές τις περιστάσεις». «Θα αποσυρθούν όταν θα επιστρέψουμε σε συνθήκες κανονικής οικονομικής ζωής» επανέλαβε.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές στα καύσιμα σημείωσε πως από 27 Φεβρουαρίου και μετά «έχει ανέβει πολύ και υπάρχουν και θεαματικές διακυμάνσεις που δυσκολεύουν τη λήψη άλλων μέτρων». Ωστόσο αντέκρουσε την κριτική των κομμάτων ότι επιβάλλουν πλαφόν μόνο στην αντλία και όχι στα διυλιστήρια λέγοντας ότι η κυβέρνηση τους έχει επιβάλει δύο φορές έκτακτη φορολόγηση.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης την κατηγόρησε για ισοπέδωση και μικροπολιτική προεκλογική κομματική αντιπαράθεση λέγοντας επιπλέον «σας ενοχλούν τα κοινωνικά αντανακλαστικά της κυβέρνησης, να το παραδεχτείτε». «Σας χαλάει το στόρυ ότι ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί είναι οι σκληροί και αδιαφορούν για τον ελληνικό λαό» σημείωσε.

«Ανεπαρκή» τα μέτρα λέει η αντιπολίτευση

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης τα κόμματα άσκησαν κριτική για «αποσπασματική» και «ανεπαρκή» παρέμβαση. Ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική για τους έμμεσους φόρους που πλήττουν το πορτοφόλι των πολιτών καλώντας την κυβέρνηση για όσο διαρκεί η κρίση, «να προβληματιστεί τι θα ισχύσει και με τον ΕΦΚ και με τον ΦΠΑ».

«Η κυβέρνηση προτιμά να προστατεύσει τα έσοδα του κράτους παρά τα εισοδήματα των πολιτών» τόνισε ο Χάρης Μαμουλάκης του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα «δεν αγγίζουν τις βασικές στρεβλώσεις της ενεργειακής αγοράς».

«Καταψηφίζουμε τα μέτρα της κυβέρνησης» είπε ο Χρήστος Τσοκάνης του ΚΚΕ. «Επιλέγετε στο πλαφόν μόνο στις εταιρείες εμπορίας και λιανικής. Γιατί όχι στα διυλιστήρια;» ρώτησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος της Νέας Αριστεράς, ενώ ο Κώστας Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε πως τα προς ψήφιση μέτρα «επιδρούν ελάχιστα στην κερδοφορία στον χώρο των καυσίμων».

Επιπλέον ρυθμίσεις για τα φάρμακα και την ενέργεια ζήτησε ο Κομνηνός Δελβερούδης από τη Νίκη, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας υποστήριξε ότι τα έκτακτα μέτρα «θα έπρεπε να είναι βαθύτερα και πληρέστερα» και να έρθουν με κανονικό νομοσχέδιο αντί για ΠΝΠ.

