ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 14:18
Νίκος Δένδιας: Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ – Αποκλείει εμπλοκή της Ευρώπης ο Μητσοτάκης

Στο ενδεχόμενο συμμετοχής ελληνικών πολεμικών πλοίων σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι.

«Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν υπάρχει πιθανότητα να στείλουμε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Οι δύο πολιτικοί συζήτησαν εκτενώς, όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας, για τον πόλεμο στο Ιράν αλλά και τις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

«Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για το τι έχουμε κάνει εμείς για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις υπηρεσίες ασφάλειας που παρέχουμε στη Βουλγαρία. Πέραν αυτού, συζητήσαμε για τη διμερή μας συνεργασία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της αμυντικής καινοτομίας και νέων τεχνολογιών», τόνισε στις δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας.

Η Βρετανία, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, έχει ένα μεγάλο παρελθόν καινοτομίας.

«Συζητήσαμε επίσης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των ελληνικών και των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικά στον τομέα της Καινοτομίας και της χρήσης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο του Bloomberg με την Φρανσίν Λάκουα, επανέλαβε ότι «η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μέση Ανατολή αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες».

«Η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης», είπε ο πρωθυπουργός, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην αμυντική βοήθεια της Ελλάδας προς την Κύπρο, υπενθυμίζοντας επίσης και την επιχείρηση «ASPIDES».

Διαβάστε επίσης:

Υπερψηφίστηκε πρόταση των Αρναούτογλου και Τσιόδρα για ενιαίο δίκτυο μονοπατιών από την Ελλάδα ως τη Φινλανδία

Τζαβέντ Ασλάμ: Ανακλήθηκε μετά από 30 χρόνια το άσυλο του προέδρου της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει: Πριν το Πάσχα η δικογραφία στη Βουλή – Στο στόχαστρο 10 βουλευτές, πονοκέφαλος η άρση ασυλίας  

ΠΑΣΟΚ – Μαργαρίτης: «Με το μνημόνιο και τη σύμπραξη Σαμαρά-Βενιζέλου χάσαμε τη μεσαία τάξη – Λάθος η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου»

«Ψηφιακή αποτοξίνωση»: Τι συμβαίνει αν κλείσεις το κινητό για 24 ώρες

Ισόβια στον μητροκτόνο της Λάρισας, άκουσε ατάραχος την απόφαση – 30 μήνες φυλακή στον ξάδελφο και συνεργό του

Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για ζωοκλοπή στο Ρέθυμνο – Βρέθηκαν με 7.400 λιγότερα ζώα

Η Leapmotor θα ξεκινήσει την παραγωγή των μοντέλων της στην Ισπανία τον Οκτώβριο σε συνεργασία με τη Stellantis

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

