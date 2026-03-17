Βρεττού (CrediaBank): Σε 4 πυλώνες η μεσο-μακροπρόθεσμη ανάπτυξη – Στις 27/3 οι αποφάσεις για την ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ

Για τις 27 Μαρτίου αναβλήθηκε η χτεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση της CrediaBank κατόπιν αιτήματος του βασικού μετόχου, οπότε μετατίθενται για τότε οι αποφάσεις σε ότι αφορά την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ.

Τους 4 πυλώνες στους οποίους θα στηριχτεί τo στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας της CrediaBank σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση, ανέλυσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας κ. Ελένη Βρεττού στο πλαίσιο της χτεσινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της CrediaBank οι πυλώνες ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια θα είναι οι εξής:

1. Συνέχιση διεύρυνσης του μεριδίου μας στην ελληνική τραπεζική αγορά,

2. Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα,

3. Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών, και

4. Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν τη διεύρυνση των προϊόντων που παρέχουμε στους πελάτες μας.

Σε ότι αφορά την Περαιτέρω Διεύρυνση Μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα η κ. Βρεττού είπε: «Αυξάνουμε το μερίδιο μας σε κάθε κλάδο και μέγεθος εταιριών όπου κρίνουμε ότι η συναλλαγή έχει την απαιτούμενη αποδοτικότητα για τους μετόχους μας, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME) να αποτελούν για εμάς βασικό μοχλό του σχεδίου ανάπτυξής μας, Παράλληλα, διευρύνουμε το αποτύπωμα στη λιανική τραπεζική, συνεχίζοντας να επενδύουμε σε νέα δανειακά και καταθετικά προϊόντα, ενώ η διαχείριση περιουσίας και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες προσφέρουν επίσης σημαντικές ανεκμετάλλευτες δυνατότητες ανάπτυξης».

Η στρατηγική της τράπεζας δεν είναι απλώς η ανάπτυξη, αλλά με κερδοφορία, συμπλήρωσε. «Η κερδοφορία μας όμως θέλουμε να είναι βιώσιμη και για αυτό ακολουθούμε ιδιαίτερα συνετές πολιτικές τιμολόγησης και πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι οι αποδόσεις μας είναι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο».

Σε ότι αφορά την Επιτάχυνση της δυναμικής στη Μάλτα η CEO της CrediaBank τόνισε: «Το όραμα μας για τη Μάλτα είναι ξεκάθαρο: Επενδύσαμε στη δεύτερη μεγαλύτερη Τράπεζα στη χώρα. Μια Τράπεζα που απολαμβάνει ήδη σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, αν και επί σειρά ετών λειτουργεί σε φάση σταθεροποίησης και αποεπένδυσης».

Σύμφωνα με την ίδια ο στόχος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης σε όλο το εύρος της πελατειακής βάσης, επενδύοντας στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις εμπιστοσύνης και τη θέση της Τράπεζας στην αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας.

«Θέλουμε να εισάγουμε νέα προϊόντα στη λιανική, να αναβαθμίσουμε τις υφιστάμενες τεχνολογικές υποδομές και λύσεις προς τους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουμε στην διείσδυση στην επιχειρηματική τραπεζική χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία που φέρνουμε από κλάδους «αιχμής» από την Ελλάδα».

Η συναλλαγή αυτή δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα σε παράλληλη αξιοποίηση προϊόντων και τεχνογνωσίας, συνέργειες χρηματοδότησης καθώς και βελτιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.

«Δημιουργούμε έναν ισχυρό περιφερειακό τραπεζικό όμιλο — την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα και τη 2η μεγαλύτερη στη Μάλτα» ανέφερε η κ. Βρεττού. Η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, τόσο ως προς τη σύνθεσή τους όσο και γεωγραφικά, αποτελεί θεμελιώδες πλεονέκτημα στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς.

Συνέργειες και συμπληρωματικά προϊόντα

Επιπλέον, οι δύο τράπεζες διαθέτουν ιδιαίτερα συμπληρωματικά προϊόντα. Το μοντέλο της CrediaBank που βασίζεται στην επιχειρηματική τραπεζική συνδυάζεται ιδανικά με τη λιανική τραπεζική δραστηριότητα της HSBC Malta, καθώς και με τις πλατφόρμες της με τις θυγατρικές της Τράπεζας στον τομέα του wealth/ asset management και του insurance/bancassurance. Επιπλέον, ο όμιλος που δημιουργείται διαθέτει ισχυρή ρευστότητα και επάρκεια κεφαλαίων ικανά να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη της Τράπεζας και των πελατών της.

«Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, ενώνουμε δύο ιδιαίτερα έμπειρες και καταξιωμένες ομάδες. Τρέφουμε μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό για τους ανθρώπους της HSBC Malta και είμαστε βέβαιοι ότι μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων θα δημιουργήσουμε αξία» κατέληξε η επικεφαλής της CrediaBank.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και αξιοποίηση συνεργειών

Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, μέσω ενός τριετούς επενδυτικού προγράμματος ύψους €60 εκατ., το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό τόσο των ψηφιακών καναλιών επαφής με τους πελάτες όσο και των εσωτερικών λειτουργιών της τράπεζας, προκειμένου να βελτιωθεί η εμπειρία πελάτη σε όλα τα κανάλια και να δημιουργηθούν πρόσθετες λειτουργικότητες. Στόχος δεν είναι μόνο η αναβάθμιση των εξωτερικών λειτουργιών και εφαρμογών που βλέπει ο κάθε χρήστης, αλλά η απλούστευση και αυτοματοποίηση – ψηφιοποίηση διαδικασιών που θα επιτρέψει τον περεταίρω εξορθολογισμό του κόστους της Τράπεζας και την παραγωγικότερη αξιοποίηση των πόρων της. «Το κυριότερο όμως, θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη από κάθε διαθέσιμο κανάλι. Μέσω της επένδυσης αυτής στόχος μας δεν είναι απλά να φτάσουμε τον ανταγωνισμό. Θέλουμε να προλάβουμε και να καθορίσουμε και τις τεχνολογικές λύσεις εμείς στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος μας προλαμβάνοντας τις εξελίξεις στο μέτρο του δυνατού», υπογράμμισε η κ. Βρεττού.

Δημιουργία αξίας μέσω στοχευμένων συνεργασιών και εξαγορών

Η διοίκηση της CrediaBank διαθέτεi ένα ισχυρό ιστορικό επιτυχημένων στρατηγικών συνεργειών, με κορυφαίο παράδειγμα την ίδια τη δημιουργία της CrediaBank, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα της ένωσης τεσσάρων οργανισμών, των πρώην Τράπεζας Αττικής (ATB), Παγκρήτιας Τράπεζας (PCB), της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της HSBC Ελλάδος. Επίσης η τράπεζα Βρισκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Pantelakis Securities, με κύριο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων από προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και περαιτέρω πιθανές εξαγορές ή στρατηγικές συνεργασίες σε άλλους τομείς προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες.

Στο πλαίσιο αυτό, η εστίασή επικεντρώνεται – αλλά δεν περιορίζεται- στη διαχείριση περιουσίας (wealth management) και στην περαιτέρω ανάπτυξη της προσφοράς προϊόντων bancassurance, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν τα έσοδα της τράπεζας που δεν σχετίζονται με πιστωτικά προϊόντα.

Τα ενοποιημένα μεγέθη με την HSBC Μάλτας

Σε επίπεδο αριθμών, η εξαγορά της HSBC Μάλτας, εφόσον ολοκληρωθεί μετά τις εποπτικές εγκρίσεις, διαμορφώνει τα Pro forma ενοποιημένα μεγέθη για το 2025 ως εξής:

€16,4 δισ. Συνολικό Ενεργητικό

€13,3 δισ. Καταθέσεις

€7,2 δισ. Δάνεια μετά από προβλέψεις

€445 εκατ. Συνολικά Έσοδα

€1,2 δισ. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια (Tangible Book Value), ενδεικτικά σε ενοποιημένη βάση pro forma για το 2026, συμπεριλαμβάνοντας και την δυνητική ΑΜΚ.

Πώς μεταφράζεται σε αριθμούς ο νέος Όμιλος μεσο-μακροπρόθεσμα

Μακροπρόθεσμα, το χαρτοφυλάκιο δανείων θα ξεπερνά τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 3%. Ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 35% περίπου μακροπρόθεσμα. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη μερίσματα, θα προσεγγίσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμα.

Πλέον αυτών, αναμένεται:

Επαναλαμβανόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) με μεσοπρόθεσμο στόχο >17% και μακροπρόθεσμο στόχο >18%

Επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη: μεσοπρόθεσμα άνω των €225 εκατ. και μακροπρόθεσμα άνω των €325 εκατ.

