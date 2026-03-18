Μήνυμα Φαραντούρη σε Λαγκάρντ: «Μην ανεβάσεις τα επιτόκια»

Επείγον μήνυμα προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απηύθυνε σήμερα, Τετάρτη 18/3, απ’ τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης, καλώντας την να αποφύγει οποιαδήποτε αύξηση των επιτοκίων παρά τις φήμες και τις πιέσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν και της ανόδου των τιμών ενέργειας.

«Η βεβιασμένη αύξηση των επιτοκίων δεν αποτελεί αποτελεσματική απάντηση σε έναν πληθωρισμό που προέρχεται πρωτίστως από εξωγενείς ενεργειακές αιτίες που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ιστορικά, τέτοιες αυξήσεις δεν καταφέρνουν να δαμάσουν ούτε τον πληθωρισμό, ούτε το ενεργειακό κόστος, αλλά μεταφέρουν τα βάρη απευθείας στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που ήδη πιέζονται από τις υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου», τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης σε δηλώσεις του απ’ τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή, στην Ελλάδα ιδιαίτερα όπου η ψαλίδα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων παραμένει από τις μεγαλύτερες στην Ευρωζώνη, μια τέτοια κίνηση θα επιβάρυνε δυσανάλογα τους δανειολήπτες και τα νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους, χωρίς, μάλιστα, να λύνει το πραγματικό πρόβλημα. «Οι μόνοι σίγουροι κερδισμένοι θα είναι οι τράπεζες, που θα δουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται ακόμα περισσότερο, ενώ η πραγματική οικονομία θα βυθιστεί σε βαθύτερη ύφεση», προσθέτει.

🚨 #Επιτόκια – Ως μέλος της επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρ. Κοινοβουλίου, κάλεσα σήμερα την Πρόεδρο ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάντ να μην προχωρήσει στην αύξηση των επιτοκίων. Αναλυτικά:



— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) March 18, 2026

Ο Νικόλας Φαραντούρης καλεί την ΕΚΤ να επιδείξει ψυχραιμία και στρατηγική υπομονή, να εστιάσει σε στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και να μην επαναλάβει λάθη του παρελθόντος.

«Κυρία Λαγκάρντ, μην ανεβάσετε τα επιτόκια τώρα. Προστατέψτε τους Ευρωπαίους πολίτες, όχι τις τράπεζες», καταλήγει το μήνυμά του.

