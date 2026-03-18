OptimaBank: Μη δεσμευτική πρόταση για εξαγορά έως 80,84% της EuroxxSecurities

Σε διαδικασία για την πιθανή εξαγορά της Euroxx Securities εισέρχεται η Optima Bank, η οποία υπέβαλε μη δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της χρηματιστηριακής εταιρείας.

Η πρόταση αφορά την εξαγορά ποσοστού έως 80,84% και πάντως όχι μικρότερου του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της Euroxx, μέσω υφιστάμενων μετοχών που κατέχουν συγκεκριμένοι μέτοχοι, με τους οποίους η τράπεζα βρίσκεται ήδη σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα μιας διαδικασίας που παραμένει σε αρχικό στάδιο, καθώς η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και η ολοκλήρωση της συναλλαγής εξαρτάται από σειρά προϋποθέσεων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών, βασική προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής ολοκλήρωση του νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence), καθώς και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων και η υπογραφή οριστικών συμφωνιών. Παράλληλα, απαιτείται η λήψη των αναγκαίων εταιρικών εγκρίσεων από την Optima Bank, αλλά και των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Euroxx Securities, η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, επιβεβαίωσε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενημερώθηκε για την υποβολή της πρότασης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Από την πλευρά της, η Optima Bank τονίζει ότι η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της για ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στις επενδυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στη διαχείριση κεφαλαίων. Στόχος είναι η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αναβάθμιση της συνολικής προσφοράς προς τους πελάτες της.

Η τράπεζα σημειώνει ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή συμφωνία παραμένει ανοιχτή και θα κριθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων και την πλήρωση των προβλεπόμενων όρων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

