ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 12:11
Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

18.03.2026 11:53

Βουλή: Για αντεθνικό παραλήρημα εγκάλεσε ο Θεοχάρης τον Καζαμία – Εμφυλιοπολεμικός ο λόγος σου, του είπε ο βουλευτής της Πλεύσης

theocharis-kazamias

Για έλλειψη πατριωτισμού κατηγόρησε ουσιαστικά τον Αλέξανδρο Καζαμία ο Χάρης Θεοχάρης στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης στην Ολομέλεια, προκαλώντας έκρηξη του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και αντιδράσεις των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας απεύθυνε ερώτηση για το ενδεχόμενο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ασκώντας παράλληλα κριτική για την προμήθεια εξοπλισμού για τον «αμυντικό θόλο» από το Ισραήλ.

«Αφού δε σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου;» αντέδρασε έντονα ο υφυπουργός Εξωτερικών εγκαλώντας τον βουλευτή για «παραλήρημα». «Τρία λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα» ανέφερε μεταξύ άλλων, «ότι η Ελλάδα δε δικαιούται να υπάρχει. Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα».

«Είναι εμφυλιοπολεμικά αυτά! Ντροπή! Να λέει ότι δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα;» φώναζε από τα έδρανα ο Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος αρχικώς ζήτησε να διαγραφούν από τα πρακτικά οι επίμαχες αναφορές Θεοχάρη. Ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης απάντησε τότε: «εντάξει, θα τα δούμε τα πρακτικά».

Ακολούθησαν αντιδράσεις και από άλλα κόμματα, και συγκεκριμένα το λόγο πήραν ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για «χυδαίες αναφορές» και «κοινοβουλευτική έκπτωση» στα όρια της «πολιτικής αλητείας», ενώ ακολούθησαν ο Γιώργος Λαμπρούλης του ΚΚΕ αλλά και ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι επίσης στηλίτευσαν τις αναφορές του Χάρη Θεοχάρη. Ακολούθως, η Πλεύση Ελευθερίας ζήτησε τελικώς να μη διαγραφούν τα επίμαχα από τα πρακτικά, ενημερώνοντας πως το θέμα θα τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Ακούστηκαν ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα. Δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο εθνικόφρων λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Δεν έχει άλλα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη θέση της η κυβέρνηση πέρα από το να μας μας κατηγορεί για εθνοπροδότες;», επέμεινε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Διαβάστε επίσης:

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει τον Ζαχαριάδη ο Γ. Παναγιωτόπουλος λόγω δηλώσεων για τον Τσίπρα

Τα εκλογικά διλήμματα Μητσοτάκη: σταθερότητα ή φθορά, σχέδιο ή κενό αντιπολίτευσης

Μαρινάκης: Δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, αλλά αν αποφασίσει διαφορετικά η ΕΕ, δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση (Video)

google_news_icon

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new

Δήμος Νάξου: Επίδομα ως 500 ευρώ τον μήνα στους γιατρους του Νοσοκομείου για να μείνουν στο νησί

brad-pitt-new
Μπραντ Πιτ: Από το Μενίδι στην Πεντέλη σήμερα ο χολιγουντιανός σταρ για τα γυρίσματα του «The Riders» (Video)

instagram876- new
Instagram: Τέλος η κρυπτογράφηση στα προσωπικά μηνύματα από τον Μάιο – Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

paok dimosiografika
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι οκτώ κατηγορούμενοι για το επεισόδιο στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-1
Τα πέντε best-seller μοντέλα για τον Φεβρουάριο 2026 στην Ελλάδα

jumbo 665- new
Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

DYPA
Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

stegastika daneia 77- new
Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ali_larijani_new
Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Ισοπεδώνει τη Βηρυτό το Τελ Αβίβ, νεκρός και ο ιρανός υπουργός Πληροφοριών σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ - Live οι εξελίξεις

Hormuz (1)
Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new

brad-pitt-new
instagram876- new
