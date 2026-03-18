Βουλή: Για αντεθνικό παραλήρημα εγκάλεσε ο Θεοχάρης τον Καζαμία – Εμφυλιοπολεμικός ο λόγος σου, του είπε ο βουλευτής της Πλεύσης

Για έλλειψη πατριωτισμού κατηγόρησε ουσιαστικά τον Αλέξανδρο Καζαμία ο Χάρης Θεοχάρης στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης στην Ολομέλεια, προκαλώντας έκρηξη του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και αντιδράσεις των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Νέας Αριστεράς.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας απεύθυνε ερώτηση για το ενδεχόμενο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ασκώντας παράλληλα κριτική για την προμήθεια εξοπλισμού για τον «αμυντικό θόλο» από το Ισραήλ.

«Αφού δε σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου;» αντέδρασε έντονα ο υφυπουργός Εξωτερικών εγκαλώντας τον βουλευτή για «παραλήρημα». «Τρία λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα» ανέφερε μεταξύ άλλων, «ότι η Ελλάδα δε δικαιούται να υπάρχει. Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα».

«Είναι εμφυλιοπολεμικά αυτά! Ντροπή! Να λέει ότι δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα;» φώναζε από τα έδρανα ο Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος αρχικώς ζήτησε να διαγραφούν από τα πρακτικά οι επίμαχες αναφορές Θεοχάρη. Ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης απάντησε τότε: «εντάξει, θα τα δούμε τα πρακτικά».

Ακολούθησαν αντιδράσεις και από άλλα κόμματα, και συγκεκριμένα το λόγο πήραν ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για «χυδαίες αναφορές» και «κοινοβουλευτική έκπτωση» στα όρια της «πολιτικής αλητείας», ενώ ακολούθησαν ο Γιώργος Λαμπρούλης του ΚΚΕ αλλά και ο Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι επίσης στηλίτευσαν τις αναφορές του Χάρη Θεοχάρη. Ακολούθως, η Πλεύση Ελευθερίας ζήτησε τελικώς να μη διαγραφούν τα επίμαχα από τα πρακτικά, ενημερώνοντας πως το θέμα θα τεθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Ακούστηκαν ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα. Δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο εθνικόφρων λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Δεν έχει άλλα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη θέση της η κυβέρνηση πέρα από το να μας μας κατηγορεί για εθνοπροδότες;», επέμεινε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

