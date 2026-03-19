Δυσφορία Τραμπ για το χτύπημα του Ισραήλ στον ιρανικό αγωγό – Δεν θέλει άλλα χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους η Ουάσιγκτον, πρώτο ρήγμα στον άξονα

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παίρνει ολοένα πιο επικίνδυνη τροπή, με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Περσικού Κόλπου να μετατρέπονται σε στόχους.

Μέσα σε λίγες ώρες καταγράφηκαν επιθέσεις σε κοίτασμα και υποδομές φυσικού αερίου, οι οποίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό που απειλεί με απρόβλεπτες συνέπειες την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Το Ιράν, το απόγευμα της Τετάρτης, έβαλε στόχο τη μονάδα παραγωγής LNG, Ρας Λαφάν στο Κατάρ. Ήταν η άμεση απάντηση της Τεχεράνης, για το πρωινό χτύπημα του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου, το South Pars, που μοιράζονται Ιράν και Κατάρ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε το κοίτασμα στη Νότια Παρς, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία προηγούμενη γνώση για την επιχείρηση δείχνοντας έτσι ότι υπάρχει ένα πρώτο ρήγμα στον άξονα ΗΠΑ- Ισραήλ.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις στο συγκεκριμένο κοίτασμα, εκτός εάν το Ιράν επιχειρήσει ξανά πλήγμα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων του Κατάρ.

Reports that Iranian forces successfully struck the Ras Laffan refinery in Qatar this evening, causing large fire.



Iran warned that it would strike the facility just a few hours ago March 18, 2026

Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως είπε, οι ΗΠΑ – ακόμη και χωρίς τη συναίνεση του Ισραήλ – θα προχωρήσουν σε μαζική καταστροφή του κοιτάσματος με δύναμη που «το Ιράν δεν έχει ξαναδεί».

Χθες, η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ, QatarEnergy ανακοίνωσε ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan δέχθηκαν πυραυλική επίθεση.

An Iranian missile attack caused damage at Qatar's main gas facility on its north coast, the defence ministry said on Thursday.



The "State of Qatar was attacked (by) ballistic missiles, from Iran, which targeted Ras Laffan Industrial City and caused damages", the Qatari defence… March 19, 2026

Το πλήγμα προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές και σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις. Οι αρχές κινητοποίησαν άμεσα ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για να περιορίσουν τις φλόγες.

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι όλες οι πυρκαγιές τέθηκαν τελικά υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν θύματα, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες ψύξης και ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Η Τεχεράνη καταδίκασε έντονα την επίθεση στο South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο μοιράζεται με το Κατάρ.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, προειδοποίησε ότι η επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει «ανεξέλεγκτες συνέπειες» που ενδέχεται να «παρασύρουν ολόκληρο τον κόσμο».

Οι επιθέσεις στο South Pars σηματοδοτούν ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης στη σύγκρουση, καθώς μέχρι τώρα οι ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν είχαν σε μεγάλο βαθμό αποφευχθεί ως στόχοι.

Το κοίτασμα αποτελεί την καρδιά της παραγωγής φυσικού αερίου της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά αποθέματα στον κόσμο.

