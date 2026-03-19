Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση έως τις 15 Μαΐου για την έκπτωση 4% λόγω εφάπαξ εξόφλησης του φόρου

Παράταση έως τις 15.05.2026 παίρνει το παράθυρο για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 2026 με έκπτωση φόρου 4%, υπό την προϋπόθεση ότι η οφειλή θα εξοφληθεί εφάπαξ έως τις 31.7.2026.

Η αρχική προθεσμία της 30.04.2026 παίρνει παράταση κατά δύο εβδομάδες, δίνοντας πρόσθετο χρόνο σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς φορολογούμενους που θέλουν να κλείσουν νωρίς τη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και να εξασφαλίσουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης.

Η αλλαγή αφορά το πρώτο και πιο κρίσιμο στάδιο της φετινής περιόδου υποβολής, καθώς μετά τη λήξη του οι φορολογούμενοι περνούν στο επόμενο επίπεδο έκπτωσης.

Κατά τα λοιπά, το γενικό χρονοδιάγραμμα δεν αλλάζει.

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 15.07.2026, ενώ για όσους συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία φτάνει έως τις 31.07.2026.

Ο φόρος εξακολουθεί να μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31.07.2026.

Αυτό σημαίνει ότι το όφελος της έκπτωσης 4% συνδέεται αποκλειστικά με την έγκαιρη υποβολή μέσα στο νέο διευρυμένο περιθώριο και με την πλήρη εξόφληση του ποσού μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Διαβάστε επίσης

Νέα μέτρα για πρώτη κατοικία λόγω πίεσης στα νοικοκυριά για αποφυγή κόκκινων δανείων και πλειστηριασμών

Σενάρια μέτρων για καύσιμα μετά την εκτίναξη τιμών και φόβους νέου κύματος ακρίβειας

Το «Μπλόκο» στις περικοπές χηρείας και η νομική ασπίδα της «Καλής Πίστης»