ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 08:44
19.03.2026 07:30

Κίνημα Γαλάζιων βουλευτών κατά Κωνσταντοπούλου: «Τα κάνει όλα τσίρκο, ζούγκλα» – Ζητούν από Κακλαμάνη να της κόβει μισθούς 

Zoi-Kostadopoulou

Στα… κάγκελα είναι όλο και περισσότερο βουλευτές της ΝΔ, με ένα ολόκληρο… «κίνημα» να εκδηλώνεται κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Το επεισόδια με την Πλεύση Ελευθερίας και τον Άδωνι Γεωργιάδη το μεσημέρι της Τετάρτης στην ολομέλεια της Βουλής με «επίδικο» ένα… κρακεράκι που έτρωγε ο υπουργός Υγείας – λόγω προβλήματος στο στομάχι όπως είπε ο ίδιος – και την κυρία Κωνσταντοπούλου να βιντεοσκοπεί τη σκηνή, αποτέλεσε και τη θρυαλλίδα για οργισμένες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί βουλευτές της ΝΔ κατέφυγαν οργανωμένα ή και κατά μόνας στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, στον οποίο εξέφρασαν την έντονη δυσφορία τους για την κατάσταση που δημιουργείται πλέον στις συνεδριάσεις.

Οι βουλευτές κάνουν παράπονα όχι μόνο για τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αλλά και για την ήπια αντιμετώπιση, έως προκλητική, όπως λένε, που εκείνη απολαμβάνει από αντιπροέδρους της Βουλής σε πολλές συνεδριάσεις.

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, μας διακόπτει κάθε τρεις και λίγο» λένε και συμπληρώνουν ότι «είναι αδύνατον να παρακολουθήσουμε μία συνεδρίαση, καθώς πετάγεται και σχολιάζει επί παντός του επιστητού».

«Η ηρεμία έχει χαθεί, δεν υπάρχουν όρια, μας βρίζει, προκαλεί τους πάντες, επικρατεί μία ζούγκλα» σημειώνουν απεγνωσμένοι και προσθέτουν με… τρόμο σχεδόν ότι «δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα συμβεί μόλις εμφανιστούν κόμματα όπως του Τσίπρα και της Καρυστιανού τα οποία θεωρεί ανταγωνιστικά και θα ανεβάσει τα… ντεσιμπέλ για να τα επισκιάσει»! «Θα γίνουμε τσίρκο» προειδοποιούν τον πρόεδρο της Βουλής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι βουλευτές εκλιπαρούν τον κ. Κακλαμάνη να συμπεριλάβει δραστικά μέτρα στις αλλαγές που προωθεί στον Κανονισμό της Βουλής. Ανάμεσα στα άλλα ξεχωρίζει η πρόταση για στέρηση μισθού με την παραμικρή απόκλιση από τα προβλεπόμενα. «Είναι η πιο δραστική και ελπίζουμε αποδοτική κίνηση», λένε, προσθέτοντας ότι οι συστάσεις, η αποβολή από την αίθουσα, το κλείσιμο του μικροφώνου, λειτουργούν μεν, αλλά εκείνο που μπορεί να έχει πραγματικά αποτελέσματα είναι η απώλεια χρημάτων».

google_news_icon

papandreou_andreas_file_2306
LOCKER_KAVALA
tanker_cuba_new
tainia-new
olympiaki zythopoiia
stegastika daneia 77- new
xristos pappous dimarxow fylis – new
jumbo 665- new
overnight_oats
antetokoynbo 77- new
papandreou_andreas_file_2306
LOCKER_KAVALA
tanker_cuba_new
