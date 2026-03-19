Κοντιάδης για κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot: Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει στον πόλεμο;

Ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με την κατάρριψη των δύο ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία έθεσε ο συνταγματολόγος Ξενοφών Κοντιάδης.

«Οι πύραυλοι που κατέρριψε η ελληνική στρατιωτική δύναμη πριν από λίγο ήταν ιρανικοί…Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα μετέχει (εμμέσως) στον πόλεμο;» ρώτησε και ζήτησε να δοθούν απαντήσεις.

«Γνωρίζετε ότι την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «ntegratedAir Missile Defense (IAMD) Concept για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας , έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραύλους στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της», κατέληξε.

Η πυροβολαρχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, όταν στάλθηκε για προστασία πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από επιθέσεις των Χούθι.

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία προστατεύει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των ευρωπαίων πολιτών

Ο Νίκος Δένδιας με περηφάνια είπε πως ο αξιόμαχος στρατός μας σήμερα χτύπησε βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Άμυνας, τα ελληνικά Patriot βρίσκονται εκεί για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν έπειτα από συναγερμό για απειλή, ενώ εκτοξεύθηκαν δύο πύραυλοι.

Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια «κομπάζει» για το «αξιόμαχο» των Ενόπλων Δυνάμεων που προστατεύει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της «Aramco» και για την εμπλοκή για την «προστασία του επιπέδου ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών». Άλλωστε για την «προστασία του επιπέδου ζωής» καλεί ο Ντόναλντ Τραμπ τις χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν, η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί αυτό τον καιρό. Αλλά, επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών», είπε χαρακτηριστικά.

