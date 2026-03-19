Ολυμπιακή Ζυθοποιία επενδύει στην ανάπτυξη και ενισχύει τη θέση της σε περιβάλλον πιεσμένης κατανάλωσης

Παρά το περιβάλλον περιορισμένης καταναλωτικής δαπάνης και χαμηλής εμπιστοσύνης, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διατήρησε αναπτυξιακή πορεία το 2025, επενδύοντας σε νέα προϊόντα, ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά και προσαρμόζοντας τη στρατηγική της στις νέες συνθήκες.

Κόντρα στο κλίμα επιφυλακτικής κατανάλωσης που χαρακτήρισε την αγορά το 2025, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επέλεξε να κινηθεί με στρατηγική ανάπτυξης, ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά μπύρας και επενδύοντας στην καινοτομία και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της.

Η χρονιά σημαδεύτηκε από σημαντική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, γεγονός που επηρέασε συνολικά την αγοραστική συμπεριφορά, με ιδιαίτερη ένταση στο κανάλι HORECA. Οι επιπτώσεις αποτυπώθηκαν σε κατηγορίες όπως η μπύρα, ο μηλίτης και τα mixers, όπου η κατανάλωση παρουσίασε επιβράδυνση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία διατήρησε αναπτυξιακή πορεία, ακολουθώντας στρατηγική με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επένδυσε στην ενίσχυση της παρουσίας της στο HORECA, στη στήριξη του δικτύου συνεργατών και διανομέων, καθώς και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις.

Αντί να περιορίσει δαπάνες, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε σε κινήσεις ενίσχυσης των brands της, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δυναμική της και να ενισχύσει το κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται και το επενδυτικό πλάνο ύψους 30 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024–2026, με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ μόνο το 2025. Οι παρεμβάσεις αφορούν τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την ενίσχυση της παρουσίας στο κανάλι HORECA, καθώς και την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατηγορία προϊόντων με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε αλκοόλ, η οποία καταγράφει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο διεθνώς όσο και στην ελληνική αγορά, ακολουθώντας τη στροφή των καταναλωτών σε πιο ισορροπημένες επιλογές.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Για την περίοδο 2021–2024, η συνολική συνεισφορά της μέσω φορολογίας ανήλθε σε 224 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημαντικού παράγοντα της αγοράς.

Για το 2026, οι εκτιμήσεις της εταιρείας παραμένουν συγκρατημένες, καθώς το περιβάλλον κατανάλωσης αναμένεται να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται από προσεκτική στάση των καταναλωτών, λόγω των πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα και της γενικότερης οικονομικής αβεβαιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία σχεδιάζει να συνεχίσει την ενίσχυση των premium brands της, καθώς και τη διεύρυνση των επιλογών χωρίς αλκοόλ, προσαρμόζοντας το χαρτοφυλάκιό της στις νέες τάσεις της αγοράς.

Το 2026 αποτελεί και έτος-ορόσημο για την εταιρεία, καθώς η μάρκα Kaiser συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας, αποτελώντας ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands της ελληνικής αγοράς μπύρας.

Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου Carlsberg, μέσω του προγράμματος «Brewing Tomorrow», το οποίο θέτει νέους στόχους έως το 2032. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, στην προστασία των φυσικών πόρων, στην προώθηση υπεύθυνων επιλογών κατανάλωσης και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις συνεργασίες σε όλη την αλυσίδα αξίας, καθώς η επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας συνδέεται με τη συλλογική δράση επιχειρήσεων, προμηθευτών και κοινωνικών εταίρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Marcin Burdach, υπογράμμισε ότι η στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη σε συνεπείς επενδύσεις με μακροπρόθεσμη προοπτική, με στόχο την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου, την ανάπτυξη των brands και τη στήριξη του δικτύου συνεργατών.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής σε Σίνδο και Ριτσώνα, με δυναμικότητα 2,2 εκατ. εκατόλιτρα ετησίως και παραγωγή 19 προϊόντων, μεταξύ των οποίων ΦΙΞ, Mythos, Kaiser και Carlsberg.

Παράλληλα, διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με παρουσία σε σχεδόν 40 χώρες και στις πέντε ηπείρους, ενώ δραστηριοποιείται και στην εισαγωγή και διανομή διεθνών brands, όπως Guinness, Kilkenny, Kronenbourg 1664 Blanc, Grimbergen, Schneider Weisse και Somersby.

Διαβάστε επίσης:

Ο Όμιλος AKTOR θα επενδύσει στον μεταλλευτικό τομέα της Αλβανίας

Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση «κόκκινων» δανείων 100 εκατ. ευρώ στην EOSGroup

Trade Estates: Άλμα 66% στα καθαρά κέρδη και αύξηση μερίσματος το 2025