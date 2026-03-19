Reuters: Πίεση για άμεσα μέτρα στην ενέργεια – Στο τραπέζι και το μεταναστευτικό στη σύνοδο της ΕΕ

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφονται σε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με βάση προσχέδιο εγγράφου των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που είδε το Reuters.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναμένεται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό προσωρινών και στοχευμένων παρεμβάσεων, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Reuters, στο ίδιο κείμενο σημειώνεται επίσης ότι τα όποια μέτρα θα πρέπει να διατηρούν τα κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, να στηρίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διασφαλίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Δύο στρατόπεδα

Στο σκέλος της ενέργειας, πληροφορίες που μεταδίδει το Politico κάνουν λόγο για σαφείς διαφωνίες μεταξύ των «27», με Ευρωπαίο αξιωματούχο να περιγράφει την ύπαρξη «δύο στρατοπέδων».

Από τη μία πλευρά βρίσκονται χώρες που αντιτίθενται στη λήψη άμεσων μέτρων, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση ενέχει κινδύνους για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη λειτουργία της αγοράς. Από την άλλη, μια πλειοψηφική ομάδα κρατών τάσσεται υπέρ άμεσων παρεμβάσεων, επικαλούμενη τα «διδάγματα της περιόδου της πανδημίας» και την ανάγκη στήριξης τόσο των πολιτών, όσο και της οικονομίας.

Σύμφωνα με το Politico, στο προσχέδιο των συμπερασμάτων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση «ίσων όρων ανταγωνισμού», με τα κράτη-μέλη να επισημαίνουν ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών δεν θα πρέπει να διαταράσσουν την ισορροπία της ενιαίας αγοράς.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι μικρότερες χώρες εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, φοβούμενες ότι ισχυρότερες οικονομικά χώρες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε εκτεταμένες επιδοτήσεις, δημιουργώντας στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Επιπλέον, όπως σημειώνει το Politico, το προσχέδιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη-μέλη για τον σχεδιασμό των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, τα οποία θα πρέπει να συμβάλλουν και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ανησυχία για μεταναστευτικές ροές

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη, υπό τον φόβο περαιτέρω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Το Politico αναφέρει ότι αρκετά κράτη-μέλη πιέζουν για αναδιατύπωση των συμπερασμάτων της συνόδου, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο μεταναστευτικό, έπειτα από προπαρασκευαστική συνάντηση χωρών με αυστηρότερη στάση, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γερμανία και το Βέλγιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία διάθεση να επαναληφθεί η κατάσταση του 2015 σε περίπτωση μεγάλων μεταναστευτικών ροών που θα προκύψουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ενώ, όπως επισημαίνεται, Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία, τα τελικά συμπεράσματα θα δίνουν έμφαση στην πρόληψη και την ετοιμότητα, με «βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση του 2015».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού για τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, ενώ καταγράφεται σύγκλιση απόψεων ως προς το σύστημα εκπομπών ρύπων ETS, παρά τις επιμέρους διαφωνίες που παραμένουν στο ενεργειακό μέτωπο.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ κυκλοφορεί συλλεκτικό χρυσό νόμισμα 24 καρατίων με τη μορφή του

Ιράν: Ο Χοσεΐν Ντεγκάν αντικαταστάτης του Αλί Λαριτζανί

Reuters: Σε νέα φάση ο πόλεμος στο Ιράν, οι ΗΠΑ εξετάζουν ενίσχυση δυνάμεων











