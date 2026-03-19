Συμφωνία Θεοδωρικάκου με βενζινοπώλες – Πλαφόν ως τις 30 Ιουνίου, δεν πάνε σε κινητοποιήσεις

Περίπου 3 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των βενζινοπωλών όπου, οι βενζινοπώλες φαίνεται πως αποδέχτηκαν την εφαρμογή του πλαφόν για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, ως τις 30 Ιουνίου.

Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται από την πλευρά τους -προς ώρας τουλάχιστον- να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Εξέφρασαν ωστόσο την έντονη ανησυχία τους για το γεγονός ότι και ο καταναλωτής θα αγοράζει ακριβότερα την βενζίνη, αλλά και για το ότι στην επαρχία και κυρίως στα νησιά, η κατάσταση είναι οριακή καθώς πολλά βενζινάδικα δεν μπορούν να επιβιώσουν.

«Δυστυχώς έκτακτα μέτρα λόγω της ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή της μέση ανατολής τα οποία θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιουνίου. Από τους έως τώρα ελέγχους το ποσοστό παραβίαση του πλαφόν που βάλαμε είναι σχεδόν μηδενικό» δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μετά την συνάντηση.

Οι βενζινοπώλες ζήτησαν μέτρα όμως μείωση της φορολογίας, κάτι το οποίο θα αιτηθούν να εξετάσει το υπουργείο οικονομικών, ως ένα μέτρο που θα μειώσει τη ζημιά στα πρατήρια καυσίμων.

Θεοδωρικάκος: Σχεδόν μηδενικά τα παραβατικά φαινόμενα -Σκληρό το μέτρο, αλλά έχει ημερομηνία λήξης

«Εν μέσω μίας παγκόσμιας κρίσης εξαιτίας της πολεμικής αναμέτρησης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, πήραμε ορισμένα έκτακτα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας. Τα μέτρα αυτά αφορούν το ντίζελ και την αμόλυντη βενζίνη των 95 οκτανίων. Θέλω να σημειώσω ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει από την ανεξάρτητη αρχή έως τώρα, τα φαινόμενα παραβίασης του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους είναι σχεδόν μηδενικά» είπε αρχικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη προσαρμογή και υπεύθυνη συμπεριφορά. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί είναι η προϋπόθεση να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, αποτελεσματικά και με θετικό τρόπο, αυτήν την κρίση. Στη συζήτηση που κάναμε, ξεκαθαρίστηκε πλήρως ότι το μέτρο το οποίο ασφαλώς είναι σκληρό για τους επιχειρηματίες του κλάδου, έχει ημερομηνία λήξης. Είναι προσωρινό μέτρο για να αντιμετωπιστούν όπως υπάρχουν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα υποστηρίξουμε τον κλάδο των πρατηριούχων βενζίνης, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να τοποθετήσουν τα συστήματα εισροών και εκροών. Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Οικονομικών, ιδιαίτερα τους υπουργούς, τον κ. Κώτσηρα και τον κ. Πετραλιά και ασφαλώς τον υπουργό Οικονομικών, τον κ. Πιερρακάκη, για την απόφαση να στηρίξουμε με 3.000 ευρώ voucher κάθε βενζινάδικο που θα τοποθετεί αυτά τα συστήματα μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται. Επίσης, θέλω να υπογραμμίσω ότι είμαι βέβαιος ότι η ανεξάρτητη αρχή θα εφαρμόσει με σωστό και δίκαιο τρόπο την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία σήμερα ψηφίζεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο, καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παταχθούν φαινόμενα αληθινής κερδοσκοπίας. Εκεί είναι το κέντρο βάρους που μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε με αυτό το μέτρο και όχι κάτι άλλο» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Θέμης Κιουρτζής ανέφερε: «Θεωρώ ότι κάποιες αποφάσεις που πάρθηκαν και εξηγήσεις που έγιναν, είναι σημαντικές. Οι ομοσπονδίες θα μεταφέρουν αυτή τη συζήτηση στα μέλη τους. Και προφανώς θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις για να αποκλιμακωθεί η ένταση».

