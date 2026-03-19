Στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση για νέο πακέτο βοήθειας με συμμάχους τη Γερμανία και τον Νότο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν βρεθεί στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου αναμένεται σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ των «27» για το εάν πρέπει να υπάρξει ένα νέο πακέτο βοήθειας προς τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., άνοιξε το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, προφανώς για να δείξει πόσο σοβαρή είναι η ανάγκη για νέα μέτρα…

Αυτό συνέβη επειδή, για να εφαρμόσει αυτό το μέτρο, χρειάζεται την άδεια της Ευρώπης, που όλα δείχνουν ότι είναι δύσκολο να την αποσπάσει. Έτσι όμως με τον τρόπο της η κυβέρνηση ζητά δημοσιονομική ευελιξία, δεδομένου ότι θα πρέπει να καλύψει το 1 δισεκατομμύριο το οποίο θα χάσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.

Δηλαδή η Ευρώπη θα πρέπει να συμφωνήσει ότι θα ακυρώσει προσωρινά το αυστηρό όριο του 3% που έχει θέσει στις ετήσιες δαπάνες. Όμως πόσο εφικτό είναι να υπάρξει μείωση εσόδων χωρίς ταυτόχρονη μείωση δαπανών;

Πολλοί ισχυρίζονται ότι το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εφαρμοστεί ακόμα και αν τα χρήματα εξοικονομηθούν από τα πλεονάσματα της οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2026 και από τα πολύ αυξημένα έσοδα από τα καύσιμα. Και αυτό διότι στην πραγματικότητα, εάν αυτό το μέτρο εφαρμοστεί, πολύ δύσκολα στη συνέχεια η κυβέρνηση θα μπορεί να το πάρει πίσω.

Η ευρωπαϊκή αποδοχή της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα θα ήταν πάντως σωτήρια για την κυβέρνηση, αφού έτσι δεν θα αναγκαζόταν να βάλει χέρι στο πακέτο παροχών που έχει σχεδιαστεί για τη ΔΕΘ.

Τα προβλήματα είναι εδώ

Σήμερα πάντως ο πρωθυπουργός αναμένεται, τόσο στη συνεδρίαση των ηγετών όσο και στο δείπνο, να επιμείνει μαζί με τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κυρίως του Νότου για την ανάληψη νέων μέτρων. Απέναντί τους θα βρουν ωστόσο τους εκπροσώπους του Βορρά, οι οποίοι θεωρούν πως οι Βρυξέλλες δεν πρέπει να βιαστούν να πάρουν μέτρα από τη στιγμή που δεν γνωρίζουν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.

Η επιχειρηματολογία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και όλων των χωρών που θεωρούν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει από τώρα τα όποια οικονομικά προβλήματα έχουν προκύψει εξαιτίας του πολέμου, στηρίζεται στο ότι ήδη καταγράφονται υψηλές τιμές στις αντλίες της βενζίνης, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες τιμές στα λιπάσματα και τα ναύλα στα πλοία, ενώ είναι θέμα χρόνου η ακρίβεια να περάσει και στα είδη πρώτης ανάγκης.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται να ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι το νέο κύμα ακρίβειας θα έρθει να προστεθεί στις ήδη υψηλές τιμές που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο θα ήταν πολιτικά καταστροφικό, δεδομένου ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια και η οικονομία μονοπωλούν το ενδιαφέρον των πολιτών.

Οι έλεγχοι για τους οποίους μιλάει η κυβέρνηση δεν είναι ικανοί να συγκρατήσουν τις τιμές, ενώ την ίδια στιγμή το πλαφόν στα καύσιμα αντιμετωπίζεται περισσότερο ως μέτρο αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας παρά ως μία κίνηση που μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές στην αντλία.

Έχοντας μάλιστα φτάσει τα δύο ευρώ η βενζίνη στην Αθήνα, η πρατηριούχοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και απειλούν με κινητοποιήσεις.

Κίνδυνος για το πακέτο της ΔΕΘ

Εάν πάντως η Ευρώπη δεν αποφασίσει ότι σχετικά σύντομα θα πρέπει να λάβει μέτρα ενίσχυσης, η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να δώσει οικονομική ενίσχυση από το προεκλογικό πακέτο της ΔΕΘ.

Σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και προσωρινά, αφού, όπως είπαν ο πρωθυπουργός και ο Κωστής Χατζηδάκης, «δεν υπάρχουν λεφτά για να στηρίξουμε όλη την κοινωνία εφόσον απαιτηθεί».

Τα κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν με κάθε τρόπο ότι, εφόσον χρειαστεί, θα υπάρξει νέο πακέτο μέτρων, το οποίο θα ανακοινωθεί από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τα μέσα Απριλίου. Κριτήριο γι’ αυτή την κίνηση θα είναι η τιμή του πετρελαίου, καθώς σήμερα βρίσκεται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα μέτρα αυτά – ύψους 500 εκατομμυρίων – θα αφορούν κυρίως τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με τη μορφή της επιταγής ακρίβειας, του fuel pass και της επιδότησης στον λογαριασμό ρεύματος.

Παράλληλα η κυβέρνηση προσανατολίζεται και σε άλλου είδους κινήσεις, όπως για παράδειγμα την αύξηση επιδόματος θέρμανσης και του προγράμματος «Εξοικονομώ» που εξήγγειλαν ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Χατζηδάκης. Εν τω μεταξύ ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έκανε γνωστό ότι μέσα στην εβδομάδα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της ναυτιλίας προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές στα εισιτήρια εν όψει του Πάσχα. Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι εμφανίζονται να συζητούν την επέκταση της τηλεργασίας, ακόμα και την επιδότηση μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να αποφευχθεί η πιο δαπανηρή μετακίνηση με Ι.Χ.

