ΗΠΑ: Νεκρός 19χρονος μετανάστης, κρατούμενος της ICE – Αισχρή ανακοίνωση από την υπηρεσία που «βλέπει» αυτοκτονία -«Εγκληματίας παράνομος»

Ένας νεαρός Μεξικανός, ηλικίας μόλις 19 ετών, βρέθηκε νεκρός στις 16 Μαρτίου σε κέντρο κράτησης της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) στη Φλόριντα, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Πρόκειται για το νεότερο πρόσωπο που χάνει τη ζωή του ενόσω βρίσκεται υπό κράτηση από τις αρχές μετανάστευσης στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία.

Η ICE έσπευσε να κάνει λόγο για αυτοκτονία χαρακτηρίζοντας παράλληλα προκλητικά τον νεκρό «εγκληματία παράνομο μετανάστη».

«Ο Ρόγερ Πέρες-Χιμένες, 19 ετών, ένας εγκληματίας παράνομος μετανάστης από το Μεξικό που συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πλαστοπροσωπία και αντίσταση κατά της αρχής, πέθανε στις 16 Μαρτίου στο κέντρο κράτησης της κομητείας Γκλέιντς στο Μουρ Χέιβεν», ανέφερε η ICE σε ανακοίνωσή της.

Η ICE έκανε λόγο για «αυτοκτονία», αν και πρόσθεσε ότι «ερευνάται η επίσημη αιτία θανάτου», αφού ο Πέρες- Χιμένες εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του νωρίς το πρωί της 16ης Μαρτίου. Το προσωπικό του κέντρου κράτησης προσπάθησε μάταια επί 10 λεπτά να τον επαναφέρει, σημείωσε η ίδια πηγή.

Σε ανακοίνωσή του που δόθηκε χθες, Πέμπτη, στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού κατήγγειλε τον «απαράδεκτο» θάνατο ακόμη ενός πολίτη της χώρας που κρατούνταν από την ICE.

«Η κυβέρνηση του Μεξικού επαναλαμβάνει ότι αυτού του είδους οι θάνατοι είναι απαράδεκτοι και καλεί για μία ακόμη φορά τις αμερικανικές αρχές να διεξαγάγουν άμεση και ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο αυτό, να αποδοθούν ευθύνες και να θεσπιστούν αποτελεσματικές εγγυήσεις ότι δεν θα ξανασυμβεί», τόνισε το μεξικανικό υπουργείο.

Την ίδια ώρα και η οικογενεια του 19χρονου αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή και ζητά απαντήσεις.

Ο Πέρες- Χιμένες συνελήφθη στις 22 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης της ICE στη Φλόριντα στις 26 Φεβρουαρίου.

19-year-old Royer Perez-Jimenez has died in ICE custody at the Glades County Detention Center.



Perez-Jimenez appears to be the youngest person to die in ICE custody since the start of Trump's second term. pic.twitter.com/wCgL5S3stA — FactPost (@factpostnews) March 19, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική αστυνομία μετανάστευσης, ο νεαρός εισήλθε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το Μεξικό στις 19 Φεβρουαρίου 2022 όμως επέστρεψε οικειοθελώς στην πατρίδα του. Ωστόσο σε άγνωστη ημερομηνία εισήλθε εκ νέου στις ΗΠΑ, κάτι που αποτελεί «ομοσπονδιακό αδίκημα», τόνισε η ICE.

Σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη η ICE επεσήμανε ότι «έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι βρίσκονται υπό κράτηση διαμένουν σε ασφαλές, προστατευμένο και ανθρώπινο περιβάλλον. Παρέχεται ολοκληρωμένη ιατρική περίθαλψη από τη στιγμή που φτάνουν τα άτομα και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πέρυσι καταγράφηκαν 31 θάνατοι – ρεκόρ δύο δεκαετιών- μεταναστών που βρίσκονταν υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

