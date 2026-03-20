Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης έθεσε θέμα βρετανικών βάσεων στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Συζήτηση για το καθεστώς των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής της Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η χώρα του οποίου είναι η προεδρεύουσα της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα: στο θέμα της θετικής ανταπόκρισης κάποιων κρατών-μελών της Ένωσης προς την Κύπρο στην κρίση στις βρετανικές βάσεις, η οποία αποτέλεσε έμμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42 (7) της Συνθήκης, στη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει μετά το τέλος του πολέμου για το καθεστώς των βάσεων και στην πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί από πλευράς ΕΕ για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, την ώρα που θα μιλούσε ενώπιον του Συμβουλίου ο Ν. Χριστοδουλίδης έλαβε στο κινητό του το μήνυμα για τον συναγερμό στο Ακρωτήρι. Αφού, λοιπόν, εξήγησε στους ηγέτες της Ένωσης τι γίνεται στην Κύπρο τις τελευταίες εβδομάδες με τους συναγερμούς που ηχούν στις βάσεις και τα μηνύματα που λαμβάνουν οι πολίτες που ζουν εκεί, άνοιξε ενώπιον του Συμβουλίου το θέμα του διαλόγου που πρέπει να γίνει με τη βρετανική κυβέρνηση για το καθεστώς των βάσεων.

Όσον αφορά σε αυτό καθαυτό τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Ν. Χριστοδουλίδης ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι χώρες της περιοχές αναμένουν από πλευράς ΕΕ να αναλάβει μια πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της κρίσης και να στείλει το μήνυμα πως η Ένωση όντως ασχολείται και ενδιαφέρεται πολύ για μια πραγματική αποκλιμάκωση. Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, έδωσε στήριξη στην Κύπρο για το περιστατικό στις βάσεις.

Στήριξη και αλληλεγγύη στην Κύπρο στο θέμα της ασφάλειας και για τη συζήτηση που προωθεί για τους μηχανισμούς ενεργοποίησης του άρθρου 42 (7), έδωσαν κατά τη συζήτηση στο Συμβούλιο οι αρχηγοί των Κυβερνήσεων της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ιταλίας, επισήμαναν οι ίδιες πηγές. Αναφερόμενη στη συνδρομή των κρατών μελών της ΕΕ μετά το περιστατικό με πλήγμα από drone στη Βάση Ακρωτηρίου στις 2 Μαρτίου, η πηγή τόνισε πως το γεγονός ότι η ανταπόκριση ήταν άμεση και ισχυρή στέλνει πολλαπλά μηνύματα.

