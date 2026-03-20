Μαριάντα Πιερίδη: «Έχω υποστεί κακοποιητική συμπεριφορά – Υπήρξε και χειροδικία» (Video)

Στην κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε κατά το παρελθόν μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη, αποκαλύπτοντας ότι έχει υποστεί και χειροδικία την οποία διαχειρίστηκε άμεσα με θάρρος.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Status», η τραγουδίστρια τόνισε ότι ανέκαθεν αντιρούσε δυναμικά σε έντονες, ακόμα και επικίνδυνες καταστάσεις.

«Έχει πολλές μορφές η κακοποιητική συμπεριφορά. Νιώθω ότι, όταν έχεις φτάσει σε κάποια ηλικία πια, είναι λογικό να έχεις περάσει και κάποιες δυσκολίες. Άλλοι λιγότερο, άλλοι δυστυχώς πολύ περισσότερο. Σε διάφορες μορφές, λοιπόν, η κακοποιητική συμπεριφορά έχει περάσει από τη ζωή μου, πάντα έβρισκα τον τρόπο να το αντιμετωπίζω εκείνη τη στιγμή. Νιώθω λίγο αντράκι, δεν είμαι η γυναίκα η λιγόψυχη. Υπήρξε κάποια στιγμή χειροδικία την οποία, βέβαια, την αντιμετώπισα εκείνη τη στιγμή με απίστευτο θάρρος. Δεν ξέρω πώς βρήκα αυτό το θάρρος και τη δύναμη. Πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και της είπα φεύγω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

