Μπαράζ σεισμών μεταξύ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων – Τρεις πάνω τα 4 Ρίχτερ, στα 4,6 ο ισχυρότερος

Μπαράζ σεισμών σημειώνονται μεταξύ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.

Σε διάστημα 45 λεπτών σημειώθηκαν έξι σεισμοί, με τον ισχυρότερο να είναι στα 4,6 Ρίχτερ, ενώ σημειώθηκαν άλλοι δύο στα 4,5 και στα 4 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο ισχυρότερος από τους σεισμούς, αυτός των 4,6 Ρίχτερ, σημειώθηκε με επίκεντρο 10χλμ ανατολικά-νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας, στην ίδια περιοχή όπου εδώ και μία εβδομάδα σημειώνονται δεκάδες σεισμοί.

Μάλιστα, το εστιακό βάθος ήταν πολύ μικρό, μόλις 5χλμ, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός σε πολλές περιοχές.

