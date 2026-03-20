Μπαράζ σεισμών μεταξύ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων – Τρεις πάνω τα 4 Ρίχτερ, στα 4,6 ο ισχυρότερος

Μπαράζ σεισμών σημειώνονται μεταξύ Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.
Σε διάστημα 45 λεπτών σημειώθηκαν έξι σεισμοί, με τον ισχυρότερο να είναι στα 4,6 Ρίχτερ, ενώ σημειώθηκαν άλλοι δύο στα 4,5 και στα 4 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο ισχυρότερος από τους σεισμούς, αυτός των 4,6 Ρίχτερ, σημειώθηκε με επίκεντρο 10χλμ ανατολικά-νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας, στην ίδια περιοχή όπου εδώ και μία εβδομάδα σημειώνονται δεκάδες σεισμοί.
Μάλιστα, το εστιακό βάθος ήταν πολύ μικρό, μόλις 5χλμ, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός σε πολλές περιοχές.
Διαβάστε επίσης:
Βέροια: «Ερευνάται το κινητό της, υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις» – Θρίλερ με την 24χρονη που βρέθηκε χτυπημένη σε πιλοτή
Ηράκλειο: Βιαζόταν ο μικρός! 21χρονη γέννησε στο ασθενοφόρο, καθ’ οδόν για το νοσοκομείο
Σεισμός τα ξημερώματα στην Ηλεία
