ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 19:31
Στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, άγνωστο πότε τραβήχτηκε

mojtaba-khamenei

Στη δημοσιότητα έδωσε η Κρατική Τηλεόραση του Ιράν ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ να παραδίδει μάθημα σε μουλάδες.

H Κρατική Τηλεόραση του Ιράν δεν διευκρινίζει πότε τραβήχτηκε το βίντεο, αλλά θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι είναι μάλλον απίθανο ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης να παραδίδει θρησκευτικά μαθήματα εν καιρώ πολέμου

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν μεσαίας βαθμίδας κληρικός. Για περίπου δύο δεκαετίες παρέδιδε μαθήματα στο Qom Seminary.

Αν και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, είναι λίγο γνωστός στους Ιρανούς καθώς επέλεγε να κινείται στο παρασκήνιο.

Υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του, καθώς μετά την ανάδειξη του σε ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση.

Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι τραυματίστηκε στο πόδι και στο χέρι, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχει παραμορφωθεί

google_news_icon

antento koynbo 009- new
mojtaba-khamenei
jerusalem
androulakis-famellos-xaritsis-345
DIALYSIS_NEW
Missles
psomiadis_panagiotis_2025
tsagkarakis eyaggelio – new
karystianou- tsipras- polakis- androylakis- new
stegastika daneia 77- new
antento koynbo 009- new
mojtaba-khamenei
jerusalem
