Στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο με τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, άγνωστο πότε τραβήχτηκε

Στη δημοσιότητα έδωσε η Κρατική Τηλεόραση του Ιράν ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ να παραδίδει μάθημα σε μουλάδες.

H Κρατική Τηλεόραση του Ιράν δεν διευκρινίζει πότε τραβήχτηκε το βίντεο, αλλά θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι είναι μάλλον απίθανο ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης να παραδίδει θρησκευτικά μαθήματα εν καιρώ πολέμου.

🚨 Published for the first time



A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Ο 56χρονος Μοτζταμπά Χαμενεΐ ήταν μεσαίας βαθμίδας κληρικός. Για περίπου δύο δεκαετίες παρέδιδε μαθήματα στο Qom Seminary.

Αν και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης, είναι λίγο γνωστός στους Ιρανούς καθώς επέλεγε να κινείται στο παρασκήνιο.

Υπάρχει έντονη φημολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του, καθώς μετά την ανάδειξη του σε ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση.

Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι τραυματίστηκε στο πόδι και στο χέρι, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχει παραμορφωθεί.

Διαβάστε επίσης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ στέλνει κι άλλες δυνάμεις – Καθ’ οδόν η ομάδα του USS Boxer με 4.000 πεζοναύτες

Απασφάλισε ο Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ είναι χάρτινη τίγρη – Είστε δειλοί… θα το θυμόμαστε»

Οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι μεγάλοι χαμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν