Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος και για πρόωρες, θα συμμετάσχει σε προοδευτικό ψηφοδέλτιο – Ομόφωνα ψηφίστηκε η εισήγηση στην ΚΕ

Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές θα συμμετάσχει σε ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο και θα εκπροσωπήσει τις ανάγκες της κοινωνίας έστειλε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

Κατά τη δευτερολογία του, στο κλείσιμο της συνεδρίασης, ανέφερε πως δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης της αναγκαιότητας του ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στα σενάρια περί διάλυσης, «είναι επιστημονική φαντασία όσα γράφονται» σημείωσε. Και στα ερωτήματα που έθεσε ο Πολάκης για τις συνεργασίες και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο απάντησε πως «οι συνεργασίες είναι κοινωνική απαίτηση» και πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος για πρόωρες εκλογές».

Η εισήγηση Φάμελλου ψηφίστηκε ομόφωνα επί της αρχής, ενώ το κείμενο 34 υπογραφών που κατέθεσε ο Παύλος Πολάκης στην αρχή της συνεδρίασης, τέθηκε και αυτό σε ψηφοφορία (με ανάταση χειρών) αλλά, κατά πληροφορίες, δεν έτυχε αποδοχής καθώς κινήθηκε λίγο χαμηλότερα από τον αριθμό των υπογραφών.

Μεταξύ άλλων και απαντώντας στον Πολάκη ο Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πληροφορίες, σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για εκλογές και συντεταγμένα δίνει τη μάχη των συσχετισμών. Διερωτήθηκε γιατί μπαίνουν τέτοια ερωτήματα και τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά, ανασυγκροτείται οργανωτικά, έχει πρόγραμμα και εξωστρεφείς δράσεις, «προφανώς και είναι έτοιμος για εκλογές» είπε. Σημείωσε περαιτέρω πως ο ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές θα συμμετέχει σε ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο για τις ανάγκες της κοινωνίας.

Επισήμανε ακόμα ότι το θέμα των συνεργασιών είναι «κοινωνική απαίτηση» τονίζοντας ότι είναι διαφορετικές οι συνθήκες από το 2023 και αυτό αποτυπώνεται και στην κοινωνία και στις δημοσκοπήσεις. «Δεν θέλουμε μόνο μια εκλογική συμμαχία αλλά μια στέρεη εκλογική συνεργασία του προοδευτικού χώρου» και πρόσθεσε πως χρειάζονται όλες οι δυνάμεις του χώρου και πως είναι καθοριστική η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα. Ακόμη αναφέρθηκε εκ νέου στην επιστολή Κοτζιά λέγοντας πως είναι στη σωστή κατεύθυνση και μπορεί να αποτελέσει μαζί με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ βάση συζήτησης.

Φωτογραφίζοντας τα σενάρια ή της ανησυχίες περί διαλύσεις σημείωσε πως «οι εκφράσεις περί αμφισβήτησης της αναγκαιότητας του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν». Είπε μεταξύ άλλων ότι σκοπός είναι η σύνθεση και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα έλλειμμα πολιτικής ταυτότητας,

Διεμήνυσε τέλος, ότι «από πολλές διαδρομές δημιουργείται η εσωστρέφεια», και επανέλαβε πως «λέξεις περί αμφισβήτησης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν υπάρχουν. Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όσα γράφονται».

